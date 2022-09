Thales : KT SAT et Thales Alenia Space signent le contrat de fabrication du satellite de télécommunications KOREASAT 6A

KT SAT et Thales Alenia Space signent le contrat de fabrication du satellite de télécommunications KOREASAT 6A 12/09/2022 Thales Alenia Space Telecommunications Télécommunications Civiles Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

Paris, le 12 septembre 2022 - KT SAT Corporation Ltd (KT SAT), principal opérateur de communication par satellite de la République de Corée, et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), ont signé le contrat de fabrication du satellite de télécommunications KOREASAT 6A.

KOREASAT 6A remplacera l'actuel satellite KOREASAT 6 et fournira des services fixes (FSS) et de radiodiffusion par satellite (BSS) à la République de Corée. Il sera positionné sur 116° Est en orbite géostationnaire.

En tant que maître d'œuvre du programme, Thales Alenia Space est chargé de concevoir, fabriquer, tester et livrer au sol le satellite, puis de réaliser la mise à poste et les tests en orbite. De plus, Thales Alenia Space assurera la formation et le soutien de l'équipe d'ingénieurs du client sur site. Une assistance opérationnelle sera également fournie tout au long de la durée de vie du satellite.

Basé sur la plateforme historique Spacebus 4000B2 de Thales Alenia Space, KOREASAT 6A sera équipé de 6 répéteurs BSS et de 20 répéteurs FSS pour couvrir l'ensemble du territoire sud-coréen. Livrable au quatrième trimestre 2024, ce satellite d'environ 3,5 tonnes au lancement est conçu pour une durée de vie de 15 ans.

« Je remercie KT SAT pour sa confiance renouvelée en Thales Alenia Space. Ce contrat ouvre un nouveau chapitre dans la longue et fructueuse coopération entre nos deux entreprises, KOREASAT 6A étant le cinquième satellite fourni à KT SAT par Thales Alenia Space. Nous sommes fiers de continuer à soutenir KT SAT dans la mise en œuvre de grands programmes spatiaux en Corée du Sud », a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space.

David Kyungmin Song, CEO de KT SAT, a déclaré : « A l'issue d'un processus d'appel d'offres réunissant de multiples prétendants, nous sommes ravis d'annoncer la sélection de Thales Alenia Space pour la fabrication de notre nouveau satellite. KOREASAT 6A permettra à KT SAT d'offrir des services satellitaires de la plus haute qualité à ses fidèles clients sur le long terme. Nous nous réjouissons à la perspective de développer durablement l'activité satellite de KT SAT en coopération avec Thales Alenia Space. »

Illustration: © Thales Alenia Space/Briot

A propos de THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,150 milliards d'euros en 2021 et emploie environ 8900 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis. www.thalesaleniaspace.com

