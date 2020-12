Thales : L'ESA sélectionne Thales Alenia Space pour un contrat d'étude relatif à la mission scientifique Comet Interceptor

Thales Alenia Space au Royaume-Uni mènera un projet d''étude scientifique afin de découvrir des comètes, dans leurs états d'origines, non révélées à ce jour

Cannes, le 14 décembre 2020 - Au Royaume-Uni, Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a été sélectionnée par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour mener l'une des deux études parallèles relative à la mission Comet Interceptor.

Sélectionnée par l'ESA en juin 2019, la mission Comet Interceptor est composée d'un vaisseau-mère et de deux petites sondes spatiales. Elle vise à mettre à disposition des technologies de pointe afin de découvrir de nouvelles comètes, révélant des informations scientifiques inédites concernant leurs états d'origines tandis qu'elles pénètrent à l'intérieur du système solaire. Comet Interceptor permettra également à la communauté scientifique d'avoir des données inestimables relatives à des objets interstellaires traversant le système solaire. La mission scientifique a été initialement proposée par une équipe internationale dirigée en particulier par des universitaires britanniques de l'University College de Londres et de l'Université d'Edimbourg.

Les trois composantes de la mission sont : un vaisseau-mère, fourni et exploité par l'ESA, accompagné de 2 sondes de petites tailles, B1 et B2, fournies respectivement par les agences spatiales japonaise (JAXA) et européenne (ESA). Ces dernières seront transportées telles des charges utiles à bord du vaisseau-mère.

Lancée en 2028, Comet Interceptor devra faire preuve de patience avant de prendre une comète pour cible en orbite. Les 3 composantes de la mission voyageront ensemble avant qu'elles ne se séparent quelques jours en amont de l'interception de la comète. Chaque module sera équipé d'instruments scientifiques, offrant différents points de vue sur le noyau de la comète et ses différents environnements (gaz, poussière, plasma). Ces mesures dites «multipoints» amélioreront considérablement les informations 3D nécessaires à la compréhension de la nature dynamique d'une comète, dans son état originel, tandis qu'elle interagit avec l'environnement éolien solaire en constante évolution.

Les instruments de la mission, fournis par un consortium d'instituts de recherche, s'inspireront de l'héritage des missions précédentes de l'ESA, telles que Giotto et l'Orbiteur Traceur de Gaz de la mission ExoMars, actuellement en orbite autour de la planète Mars. Comet Interceptor embarque en effet des instruments dédiés à l'étude des poussières, plasma et champs magnétiques ainsi qu'un spectromètre de masse comparables à ceux qui ont volé à bord de Rosetta.

Durant la phase d'étude, Thales Alenia Space au Royaume-Uni sera responsable de la conception de l'ensemble du vaisseau spatial ainsi que de la préparation à la phase de développement incluant les phases d'Assemblage, d'Intégration et de Tests du segment spatial, le support aux opérations de lancement et la mise en service en orbite. Afin de sécuriser la mission Comet Interceptor, Thales Alenia Space au Royaume-Uni sera à la tête d'un consortium international composé de partenaires de classe mondiale dans des domaines critiques. Les équipes de Thales Alenia Space en France et en Italie apporteront toute leur expertise acquise sur les missions localisées au point de Lagrange L2 du système Terre/Soleil, Thales Alenia Space en Espagne fournira le sous-système de télécommunications, tandis que GMV apportera son savoir-faire en matière de sous-systèmes spatiaux destinés à l'aide à la navigation.

La ministre des Sciences, Amanda Solloway, a déclaré : « L'industrie spatiale britannique est florissante et cette mission hors du commun témoigne de notre expertise de premier plan au niveau mondial. Je suis très fière que des scientifiques et ingénieurs de Bristol et de Harwell soient responsables de la conception de l'ensemble du vaisseau spatial Comet Interceptor ; leur travail sans précédent permettra non seulement de mieux comprendre l'évolution des comètes, mais aussi de percer les mystères de l'univers. »

Andrew Stanniland, PDG de Thales Alenia Space au Royaume-Uni, a déclaré : « Je suis ravi que l'ESA ait renouvelé sa confiance aux scientifiques et ingénieurs de Thales Alenia Space au Royaume-Uni, qui ont su capitaliser sur leur expérience acquise au cours de missions scientifiques telles que Giotto et Rosetta. Nous sommes tous impatients de soutenir cette mission scientifique unique et passionnante pour découvrir de nouveaux secrets quant aux origines de notre univers. »

Comet Interceptor

Comet Interceptor a été sélectionné par le programme scientifique de l'ESA en tant que mission dite « accélérée » dans le cadre du programme Cosmic Vision. Prévu au lancement en 2028 à bord du lanceur Ariane 6.2, Comet Interceptor aura la mission ARIEL de l'ESA, destinée à l'étude des exoplanètes, comme co-passager. «Accélérée» fait référence au temps de mise en œuvre, avec une durée totale de développement, depuis la sélection jusqu'à la préparation du lancement, d'environ huit ans. Les missions de classe F, qui ont une masse au lancement inférieure à 1000 kg, voyageront ensemble à destination de l'espace aux côtés d'une mission de classe moyenne, profitant de l'espace supplémentaire disponible à bord du lanceur et de l'impulsion du point de Lagrange L2, situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction opposée au Soleil.

https://www.cometinterceptor.space/

www.esa.int/science

