Thales : L'OTAN s'équipe du premier Cloud de Défense dédié aux forces armées développé par Thales

Thales a été choisi par l’OTAN pour fournir la première solution de cloud militarisé et certifié, déployable en moins de 24 heures sur les théâtres d’opération. Sélectionné dans le cadre d’une compétition de haut niveau mondial grâce à son savoir-faire d’intégrateur militaire, Thales rejoint un nouveau secteur de marché et démontre sa capacité à intégrer les meilleures technologies civiles en les adaptant aux besoins des forces armées.

Nexium Defence Cloud © Thales

Pour les forces armées, l’accès aux données et aux applications critiques est un enjeu crucial, la donnée étant au cœur des opérations militaires. Pour répondre à ce besoin essentiel, Thales a développé un cloud de défense offrant les moyens aux Forces d'analyser et de partager des informations en temps réel, du centre de commandement jusqu’au théâtre d’opération. Il permet de réaliser une transformation numérique en toute sécurité et d’accélérer le cycle de décision, garant de l’avantage opérationnel.

Là où il fallait plusieurs mois à des dizaines d’ingénieurs spécialisés situés sur les sites d’opération proches du combat, Nexium Defence Cloud, grâce à la facilité d’utilisation de son « Service Design Studio » et son système d’orchestration, réduit les déploiements des services informatiques et applicatifs des sites distants de plusieurs milliers de kilomètres à quelques heures, avec un nombre d’experts limité. Basée sur une approche globale incluant à la fois la gestion des applications, l’IT (Information Technology), les réseaux et la sécurité, cette solution repose également sur une architecture adaptée pour divers niveaux de confidentialité.

Nexium Defence Cloud, intégrant le meilleur des technologies civiles en la matière, est une solution souveraine à la fois globale et modulaire, offrant une autonomie totale sur les théâtres d’opération. Elle propose une vaste palette de configurations : depuis des infrastructures de très haute capacité pour les quartiers généraux, facilement extensibles, jusqu’à des boxes tout-en-un, pour transformer en quelques heures un camp projeté en nouveau nœud du cloud. Cette interconnexion effectuée facilement au sein d’organismes et d’états-majors ad hoc renforce l’efficacité des missions en toute sécurité.

Cette solution, la plus compacte, intégrée et modulaire du marché, inclut tous les constituants des postes de commandements militaires (caissons, serveurs, stockage de données, système de supervision, …) répondant au niveau de performance exigé en termes de volume, taille, poids et consommation énergétique (SWAP), simplifiant la logistique de déploiement.

A travers ce contrat, Thales démontre une nouvelle fois son savoir-faire en matière d’homologation et de normalisation en répondant au standard « Federated Mission Networking » (FMN) de l’OTAN qui établit le cadre de coopération des réseaux de commandement et de conduite lors des opérations en coalition. Nexium Defence Cloud bénéficie de tous les atouts nécessaires pour devenir la référence en postes de commandement déployables à haute valeur ajoutée, nécessaires aux missions en coalition de demain.

« Thales est fier de contribuer à la transformation numérique des forces armées à travers ce premier Cloud de Défense déployable, tactique et certifié. Nous remercions l’OTAN de leur confiance renouvelée en notre expertise en matière de systèmes d’information et de télécommunication interopérables et sécurisés. » Marc Darmon, Directeur général adjoint Systèmes d'information et de communication sécurisés, Thales.

