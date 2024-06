La COCESNA et Thales signent deux contrats pour la modernisation des systèmes AMHS/AIM et des aides à la navigation en Amérique centrale 12/06/2024 Partager cet article Facebook

La COCESNA et Thales ont signé deux contrats qui permettront de moderniser les systèmes de messagerie aéronautique AMHS (Aeronautical Message Handling System) et de gestion d'information aéronautique AIM (Aeronautical Information Management), ainsi que les infrastructures d'aides à la navigation (NAVAIDS) dans les six pays d'Amérique centrale où ils sont actuellement déployés.

La COCESNA est l'organisme en charge des services de navigation aérienne en Amérique centrale. C'est aussi une référence clé pour l'alliance régionale des prestataires de services de navigation aérienne (ANSP) qui compte 6 acteurs dans cette région (Bélize, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Salvador et Nicaragua). La modernisation du système AMHS/AIM permettra à la COCESNA d'améliorer ses capacités de communication grâce à une technologie aéronautique à l'état de l'art, se traduisant par une sécurité accrue et une plus grande efficacité du transport aérien.

Thales va poursuivre la modernisation et la mise à niveau des aides à la navigation sur onze sites des six pays concernés, en déployant les technologies les plus avancées. Ce programme permettra d'améliorer la fiabilité globale et de réduire jusqu'à 50 % le coût global de possession. Il aura également pour avantage de soutenir l'objectif de durabilité environnementale de la COCESNA, en réduisant de moitié les émissions de CO 2 de ces systèmes.





Partenaire de la COCESNA depuis plus de 25 ans, Thales a fourni à cet organisme une suite AIM complète, comprenant des services d'information aéronautique (AIS), un modèle d'échanges d'informations (AIXM) et de publications aéronautiques (AIP). Des modules pour la conception cartographique et les procédures associées avaient également été livrés. Depuis le déploiement du système AMHS/AIM, le partenariat COCESNA-Thales s'est poursuivi avec la signature de plusieurs contrats de maintenance et de soutien, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

La modernisation du système TopSky - AMHS de Thales permettra à la COCESNA d'améliorer ses capacités de communication, grâce à une technologie aéronautique à l'état de l'art, promouvant ainsi un espace aérien plus sûr et plus efficace dans cette région du monde. Ce système répondra aux directives les plus récentes en termes de standards AMHS et de portails d'information SWIM (System Wide Information Management).

Cette mise à niveau implique de migrer vers une plateforme virtuelle qui constituera une solution évolutive et simple à maintenir. Elle permettra de surcroît aux membres de la COCESNA de devenir les premiers pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud à adopter le format IWXXM, le tout dernier standard de l'OACI en matière de données météorologiques.

La solution TopSky-AIM, TopSky-AMHS de Thales, ainsi que les aides à la navigation associés, aideront la COCESNA dans sa mission première - fournir aux Etats membres des informations et des services aéronautiques d'un haut niveau de qualité.

Bénéficiant d'une relation de long terme qui s'est déroulée sous les meilleurs auspices, Thales continuera de moderniser les infrastructures d'aides à la navigation en accord avec le plan d'investissement qui a reçu l'aval du comité directeur de la COCESNA. La mise en œuvre des systèmes de navigation DME (Distance Measuring Equipment), ILS (Instrument Landing System) et DVOR (Doppler VHF Omnidirectional Range) de nouvelle génération permettra notamment à l'organisation de réduire de pratiquement 50 % le coût global de possession (TCO) ainsi que les émissions de CO 2 sur l'ensemble du cycle de vie des équipements. Le soutien additionnel apporté à la formation et à l'assistance technique sera l'occasion pour la COCESNA d'améliorer l'éventail de compétences de son équipe support interne, en la dotant de l'expertise requise pour répondre aux besoins de ses clients. Dans le cadre d'un contrat de soutien logistique à long terme, Thales élaborera un plan homogène pour les infrastructures qui se traduira notamment par des économies d'échelle, en renforçant l'efficacité globale des opérations au cours des prochaines décennies.

« Nos vingt-cinq années de partenariat avec la COCESNA ont été exceptionnelles, et la signature de ces nouveaux contrats pour les NAVAIDS et les systèmes AMHS/AIM nous permet de poursuivre et conforter notre vision commune d'un avenir plus sûr, plus vert et plus efficace pour l'aviation », a expliqué Todd Donovan, directeur adjoint de l'activité Airspace Mobility Solutions pour les Amériques, Thales.