Thales : La Fondation « Gran Sasso Tech » est née

La collaboration de longue date entre l'Institut des sciences de Gran Sasso et Thales Alenia Space se matérialise aujourd'hui par la création d'une institution visant à stimuler la recherche et l'innovation

Rome, le 16 mars 2022 - L'Institut des sciences de Gran Sasso (GSSI) et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), ont signé le contrat de création de la Fondation « Gran Sasso Tech », dont la vocation est de stimuler la recherche et l'innovation.

Le contrat entre cette école internationale de formation doctorale située à L'Aquila, en Italie, et Thales Alenia Space, leader des systèmes satellitaires, a été signé par le Professeur Eugenio Coccia, recteur du GSSI, et Massimo Claudio Comparini, Président Directeur Général de Thales Alenia Space Italia, en présence de Maria Cristina Messa, ministre italienne de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

La création de cette nouvelle Fondation est particulièrement opportune, à l'heure où nous voyons se développer des initiatives et des projets exceptionnels en matière d'innovation technologique, ainsi que des synergies entre les entreprises privées et les établissements publics de recherche et d'enseignement. En travaillant ensemble de manière structurée, nous pourrons peser davantage en faveur de l'innovation et de l'économie, au travers de projets attractifs pour les investissements à la fois publics et privés,

a déclaré Maria Cristina Messa.

Eugenio Coccia a exprimé pour sa part sa grande satisfaction :

L'Institut des sciences de Gran Sasso a été créé, conformément à ses statuts, dans le but de renforcer le système de l'enseignement supérieur et les synergies entre le secteur de la recherche et l'industrie. La création de la Fondation 'Gran Sasso Tech' s'inscrit en droite ligne de cette ambition et représente un brillant exemple de passerelle entre le monde universitaire et l'entreprise. La collaboration déjà menée avec Thales Alenia Space dans le cadre de divers projets financés par d'importants investissements publics et privés promet aujourd'hui de se développer pour devenir un nouveau partenariat unique en faveur de l'innovation.

Aujourd'hui, nous célébrons le résultat d'une collaboration fructueuse de plusieurs années avec le GSSI, dans l'optique de cimenter le lien entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement dans le domaine des hautes technologies spatiales », a déclaré Massimo Claudio Comparini, Président Directeur Général de Thales Alenia Space Italia. « La création de la Fondation 'Gran Sasso Tech' représente une formidable opportunité, en ligne avec les directives européennes et le Plan national italien de relance et de résilience, de soutenir la recherche et l'innovation pour développer la société du savoir au profit des collectivités locales.

Les objectifs de Gran Sasso Tech consistent, entre autres, à renforcer les échanges entre les acteurs de la recherche universitaire et ceux de la recherche appliquée et industrielle, en privilégiant tout particulièrement les domaines de l'espace, des technologies du silicium et des logiciels.

La Fondation sera dotée de laboratoires dans lesquels les techniciens et ingénieurs de Thales Alenia Space pourront travailler conjointement avec les étudiants et chercheurs du GSSI. Plusieurs domaines d'intérêt commun ont d'ores et déjà été identifiés :

• La conception de missions spatiales complexes et le développement de charges utiles scientifiques

• La caractérisation de composants technologiques destinés à l'espace

• Le développement de technologies quantiques pour des applications spatiales

• Le développement et les applications de l'intelligence artificielle, de la blockchain et des logiciels avancés

• Le développement des plateformes d'ingénierie concourante et de jumeaux numériques

Outre la recherche, la Fondation Gran Sasso Tech sera également dévolue à la formation et à l'information. Les chercheurs privés et publics pourront utiliser ses laboratoires pour acquérir des compétences en conception, innovation, management et leadership, dans un contexte international et flexible propice aux échanges entre des milieux, cultures, technologies et métiers différents. Le GSSI sera habilité à dispenser des formations diplômantes de type « Industrial PhD » et « Executive PhD », ainsi qu'à sensibiliser les institutions publiques aux grands enjeux afférents.

L'Institut des sciences de Gran Sasso et Thales Alenia Space sont les partenaires fondateurs de Gran Sasso Tech. D'autres entités publiques et privées pourront s'y associer, à la fois en tant que Membres fondateurs et Partenaires institutionnels ou agrégés.

