Thales : La Thaïlande se dote d'une solution de Recherche & Sauvetage basée sur les toutes dernières technologies de Thales Alenia Space

Déploiement de la solution innovante MEOLUT Next pour localiser les signaux de détresse

Toulouse, le 17 janvier 2023 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec Appworks, maître d'œuvre industriel, pour fournir à la Thaïlande une chaîne opérationnelle complète de Recherche & Sauvetage (SAR - Search & Rescue), basée sur le service MEOSAR* du réseau Cospas-Sarsat.

Cette solution permettra de détecter et localiser instantanément tout signal de détresse émis par une balise COSPAS-SARSAT sur terre, en mer et dans les airs, dans un rayon de 2500 km autour de Bangkok, principalement par le biais du système de positionnement par satellite Galileo. Le contrat prévoit également la livraison d'un centre de contrôle de mission (Mission Control Centre - MCC) dédié à la gestion et à la diffusion des alertes, et d'un centre de Coordination des Secours (Rescue Coordination Centre - RCC) qui coordonnera les opérations de recherche et sauvetage avec les forces armées, les garde-côtes, les sauveteurs en mer, etc.

© Thales Alenia Space

La Thaïlande bénéficiera de performances sans équivalent grâce à la solution innovante MEOLUT Next de Thales Alenia Space qui repose sur l'emploi inédit d'une antenne active. Alors que les systèmes MEOLUT classiques sont équipés chacun de six grandes antennes paraboliques de la taille d'un terrain de football et ne peuvent recevoir les signaux que de six satellites (un par antenne), la solution MEOLUT Next peut, elle, grâce à ses antennes compactes de moins de six mètres carrés, suivre jusqu'à 30 satellites et améliorer ainsi sensiblement le taux de détection des balises de détresse et élargir la zone de couverture. MEOLUT Next est ainsi capable de détecter les signaux de détresse émis à plus de 5000 km de distance.

Cette solution a déjà été sélectionnée par les principaux utilisateurs de COSPAS-SARSAT ces dernières années (Etats-Unis, Canada, France, Union européenne, Togo) et contribue aujourd'hui à sauver des vies, comme dernièrement dans l'océan Indien. Le 18 novembre 2022, une antenne MEOLUT Next a capté la balise de détresse du skipper Tapio Lehtinen participant à la Golden Globe Race à bord du voilier Asteria, à 2000 km au sud-ouest de l'île de La Réunion, soit largement hors de portée de la radio VHF et des autres moyens de communication. Alors que son bateau était en train de couler dans l'océan Indien, le navigateur finlandais a juste eu le temps d'enfiler sa combinaison de survie et de sauter dans son radeau de sauvetage, puis d'activer sa balise de détresse COSPAS-SARSAT. En l'espace de seulement 4 minutes, MEOLUT Next a permis de déterminer la position de l'esquif en pleine mer et d'envoyer les services de secours sur place pour secourir le naufragé.

Antenne MEOLUT Next au Canada © Thales Alenia Space

« Il s'agit du premier contrat de déploiement de la solution MEOLUT Next en Asie, qui sera désormais en service sur quatre continents : Amérique, Europe, Afrique et Asie. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Sauver des vies fait partie intégrante des aspirations de notre entreprise ce que démontre notre participation aux services de recherche et sauvetage du réseau COSPAS-SARSAT », a déclaré Benoît Broudy, Vice-Président de l'activité Navigation au sein de Thales Alenia Space en France.

* MEOSAR : MEdium Orbit Search And Rescue

COSPAS-SARSAT

COSPAS-SARSAT est une organisation intergouvernementale fondée par le Canada, les Etats-Unis, la Russie et la France. Opérationnel depuis 1988 et déployé dans 47 pays à travers le monde, ce système de détection et de distribution d'alertes de détresse par satellite est surtout connu pour détecter et localiser les balises de détresse activées par les aéronefs, les navires et les randonneurs. Aujourd'hui, près d'un million de navires et 300 000 aéronefs sont équipés de balises de détresse COSPAS-SARSAT. À ce jour, ce service a sauvé plus de 57 000 vies à l'occasion d'environ 17 000 opérations de recherche et sauvetage. Au cours de ces dernières années, COSPAS-SARSAT aura sauvé 7 vies en moyenne par jour. Pour en savoir plus, cliquez ici

MEOLUT Next

Les systèmes classiques MEOLUT (Medium Earth Orbit Local User Terminal - terminaux locaux pour charges utiles en orbite terrestre moyenne) utilisent de grandes antennes paraboliques et sont limités par le nombre de signaux satellites qu'ils peuvent recevoir. La solution MEOLUT Next de Thales Alenia Space est compacte, mesure moins de six mètres carrés et permet de suivre jusqu'à 30 satellites, améliorant ainsi sensiblement le taux de détection des balises de détresse, tout en élargissant la zone de couverture. Dépourvue de tout composant mécanique, cette solution offre les coûts d'entretien du matériel les plus bas du marché. Pour en savoir plus, cliquez ici

