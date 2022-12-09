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Thales: La clôture de la transaction avec Hitachi Rail est maintenant prévue pour le S2 2023

09/12/2022 | 08:43
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9 décembre (Reuters) - Thales SA:

* THALES MET À JOUR LE CALENDRIER DU PROJET DE CESSION DE SON ACTIVITÉ GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS À HITACHI RAIL

* LES DEUX GROUPES CONTINUENT LEURS ÉCHANGES AVEC LES AUTORITÉS CONCERNÉES AFIN DE FINALISER CETTE TRANSACTION DÈS QUE POSSIBLE

* THALES - LE 9 DÉCEMBRE 2022, LAUTORITÉ ANGLAISE DE CONCURRENCE (CMA) A ANNONCÉ SON INTENTION DOUVRIR UNE ENQUÊTE APPROFONDIE (« PHASE 2 ») SUR CE PROJET

* IL EST DÉSORMAIS PROBABLE QUE LE CLOSING DE CETTE TRANSACTION INTERVIENDRA AU SECOND SEMESTRE 2023, PLUTÔT QUAU DÉBUT DE LANNÉE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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PER 2022 23,9x
Rendement 2022 2,29%
Capitalisation 25 990 M 27 410 M -
VE / CA 2022 1,47x
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Nbr Employés 78 565
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Ecart / Objectif Moyen 17,4%
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Pascal Bouchiat CFO, Senior EVP-Finance & Information Systems
Philippe Keryer Executive VP-Strategy, Research & Technology
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SHANGHAI HUACE NAVIGATION TECHNOLOGY LTD-12.23%2 215
MAXAR TECHNOLOGIES INC.-18.29%1 825
PLANET LABS PBC-13.50%1 445
OHB SE-7.08%612