Thales: La clôture de la transaction avec Hitachi Rail est maintenant prévue pour le S2 2023

9 décembre (Reuters) - Thales SA:
* THALES MET À JOUR LE CALENDRIER DU PROJET DE CESSION DE
SON
ACTIVITÉ GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS À HITACHI RAIL
* LES DEUX GROUPES CONTINUENT LEURS ÉCHANGES AVEC LES
AUTORITÉS
CONCERNÉES AFIN DE FINALISER CETTE TRANSACTION DÈS QUE POSSIBLE
* THALES - LE 9 DÉCEMBRE 2022, LAUTORITÉ ANGLAISE DE
CONCURRENCE
(CMA) A ANNONCÉ SON INTENTION DOUVRIR UNE ENQUÊTE APPROFONDIE
(« PHASE 2 ») SUR CE PROJET
* IL EST DÉSORMAIS PROBABLE QUE LE CLOSING DE CETTE
TRANSACTION
INTERVIENDRA AU SECOND SEMESTRE 2023, PLUTÔT QUAU DÉBUT DE
LANNÉE 2023
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)