Thales : La technologie Thales sélectionnée pour le nouveau système Schengen en Espagne

La technologie Thales sélectionnée pour le nouveau système Schengen en Espagne 16/06/2022 Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

En 2017, l'Union européenne a adopté une nouvelle directive pour le déploiement d'un système d'enregistrement biométrique des entrées-sorties (EES) pour les États membres dans le but de renforcer et de moderniser les frontières Schengen.

L'expertise de Thales en matière de gestion des frontières, de vérification d'identité, de vérification de documents et de biométrie facilitera une solution sécurisée ainsi qu'une meilleure expérience voyageur.

Le contrat comprend plus de 1 500 unités d'inspection manuelle aux frontières avec le matériel et les logiciels associés pour effectuer un dédouanement d'entrée et de sortie efficace et rapide.

PARIS LA DÉFENSE, le 16 juin 2022 - D'ici la fin de cette année, les États membres de Schengen seront tenus de disposer d'un système biométrique d'entrée et de sortie pour enregistrer les citoyens non européens franchissant une frontière extérieure de l'UE. Thales, en collaboration avec la société Zelenza, a été sélectionné par le ministère de l'Intérieur espagnol pour fournir plus de 1 500 unités d'inspection manuelle des frontières à tous les points de passage frontaliers.

Les unités situées au point de contrôle de l'agent des frontières seront équipées du logiciel Thales 'EES Border Control Clearance' et d'autres solutions tels que des lecteurs de documents avec vérification de documents intégrée, des scanners d'empreintes digitales et des modules faciaux avec un système de capture faciale. Ces systèmes intégrés offriront un processus rapide et sécurisé d'enregistrement et d'autorisation d'identité pour les citoyens non européens aux frontières.

Le contrat sera exécuté les huit prochains mois au cours desquels ces systèmes modernes seront déployés dans les aéroports, les ports et les points de passage terrestres dans toute l'Espagne. Financé par le Fonds pour la sécurité intérieure de l'UE, le nouveau système facilitera le dédouanement des voyageurs tout en renforçant la sécurité aux frontières Schengen.

« Cette nouvelle solution s'appuie sur les points forts des deux partenaires pour créer une solution complète et fiable pour nos clients lorsqu'ils ont des données sensibles à gérer. Collaborer avec le ministère de l'Intérieur espagnol pour ce défi est une expérience enrichissante, car nous mettons nos derniers développements technologiques au service des différentes frontières espagnoles pour mieux servir les citoyens», a déclaré Jesús Sánchez Bargos, Directeur de Thales Espagne.

"Les points de contrôle manuels de Thales sont équipés de technologies de pointe pour la création et la vérification d'identité. Dans notre centre de compétence biométrique de Madrid, nous avons développé des outils de vérification de documents et de personnes qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique », a déclaré Youzec Kurp - SVP Identity and Biometric Solutions chez Thales.