Thales : Lancement réussi du deuxième satellite de la constellation italienne à usage dual

Rome, le 1er fèvrier 2022 - Le deuxième satellite de la constellation COSMO-SkyMed Seconde Génération (CSG), fabriqué par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et opéré en orbite par Telespazio, société conjointe entre Leonardo (67 %) et Thales (33 %), a été lancé avec succès aujourd'hui à 00h11 (heure d'Europe centrale) depuis Cap Canaveral, en Floride, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Quinze minutes après sa séparation du lanceur, le satellite a été acquis et pris en charge par le Centre spatial de Telespazio à Fucino, en Italie.

© SpaceX

La nouvelle génération de la constellation COSMO-SkyMed (COSMO-SkyMed - COnstellation of Satellites for the Mediterranean basin Observation) est financée par l'Agence spatiale italienne (ASI), avec des fonds alloués par les ministères italiens de la Défense et de l'éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle assurera la continuité des services d'observation radar SAR (à synthèse d'ouverture) actuellement fournis par les quatre satellites COSMO-SkyMed Première Génération (CSK) placés en orbite entre 2007 et 2010, et toujours en service.

© Thales Alenia Space

« Le succès de ce lancement est un jalon clé pour toute la constellation COSMO-SkyMed Seconde Génération. Dans sa configuration finale à 4 satellites, elle permettra de réaliser un bond en avant en termes de technologie et de performance, et renforcera ainsi le leadership mondial de Thales Alenia Space dans le domaine des infrastructures d'observation radar de la Terre. Aujourd'hui, cette seconde génération entend devenir le standard de performance pour tous les systèmes d'observation radar depuis l'espace », a déclaré Massimo Comparini, Président-Directeur général adjoint et Directeur des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space. « COSMO-SkyMed est une réussite industrielle qui fait valoir notre aptitude à mener des programmes à usage dual, autrement dit à travailler en collaboration avec différents clients comme l'Agence spatiale italienne et le ministère de la Défense. Maintenir constamment la constellation COSMO-SkyMed à la pointe de la technologie est essentiel pour conserver la primauté de toute la filière industrielle dans un marché spatial en évolution permanente. Cela permettra en outre d'assurer la continuité opérationnelle des informations au service à la fois de la sécurité et de la durabilité. »

« Chez Leonardo et Telespazio, nous sommes fiers d'avoir participé au développement et à l'affirmation de la constellation de satellites radar la plus performante au monde », a déclaré Luigi Pasquali, Coordinateur des activités spatiales chez Leonardo et Président Directeur Général de Telespazio. « Grâce à ses capacités hautement innovantes, le système COSMO-SkyMed contribue depuis 2007 à la surveillance continue de la surface du globe, répondant aux besoins liés à la sécurité et à la gestion des événements naturels avec des données vitales pour ses utilisateurs, civils et militaires. »

© E-geos

À compter de la mise en service de ce deuxième satellite, qui repose sur les toutes dernières technologies et solutions d'ingénierie, CSG remplacera progressivement le système de première génération (CSK), en offrant un gain de performances et en élargissant le spectre des applications possibles, en attendant la configuration finale à quatre satellites. L'ensemble du système, avec son segment sol, deviendra le nouveau référentiel des constellations d'observation radar de la Terre en termes de précision, de qualité d'image et de flexibilité d'emploi pour les utilisateurs.

Au fil des années, le système COSMO-SkyMed a livré des données fondamentales pour surveiller l'environnement et le territoire, et faciliter les missions sécuritaires et de gestion des urgences. En tant que mission participative du programme européen Copernicus, ces satellites ont notamment fourni de précieuses images dans le cadre du Service de gestion des urgences et de cartographie rapide de la Commission européenne, qui fournit en quelques heures des cartes satellite des zones sinistrées par des catastrophes naturelles ou des crises humanitaires. Par exemple, lors de la récente éruption du volcan de La Palma, la constellation a fourni des données et des cartes des coulées de lave. Ce service est géré par un consortium international dirigé par e-GEOS (Telespazio 80 % / ASI 20 %). Ces produits ont fait valoir l'une des caractéristiques les plus innovantes des satellites de seconde génération : la capacité d'acquérir des données avec deux, voire quatre polarisations différentes, ce qui est particulièrement précieux en termes de réactivité et d'efficacité d'exploitation des ressources satellitaires. Dans le passé, le même résultat n'était obtenu qu'après plusieurs passages des satellites au-dessus de la zone d'intérêt.

© Thales Alenia Space

Le rôle de l'industrie

Dans le cadre du programme COSMO-SkyMed, l'industrie italienne joue un rôle de tout premier plan autour de Leonardo et de ses sociétés conjointes Thales Alenia Space et Telespazio, ainsi qu'avec de nombreuses petites et moyennes entreprises.

Thales Alenia Space est responsable de l'ensemble du programme COSMO-SkyMed Seconde Génération (CSG), dont la conception et le développement des satellites, ainsi que la conception, l'intégration et la mise en service du système de bout en bout. Telespazio est chargé de concevoir et développer le segment sol de CSG, et de fournir des services logistiques et opérationnels intégrés (ILS & OPS).

À Fucino, le Centre spatial de Telespazio, gèrera la mise à poste du satellite sur son orbite finale, d'où seront envoyées les premières données de télémesure.

Leonardo contribue au programme en fournissant des équipements de contrôle d'attitude, ainsi que des unités sophistiquées de traitement et distribution de l'énergie électrique à bord.

Les données de COSMO-SkyMed sont commercialisées dans le monde entier par e-GEOS qui développe des applications et fournit des services opérationnels basés sur ces données.

A propos de THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,850 milliard d'euros en 2020 et emploie environ 7700 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une implantation industrielle aux Etats-Unis. www.thalesaleniaspace.com

A propos de la Space Alliance

La Space Alliance, fondée en 2005, est un partenariat stratégique entre Leonardo et Thales, groupes majeurs de l'industrie spatiale en France et Italie. Elle inclut deux joint ventures : Telespazio (67 % Leonardo, 33 % Thales) et Thales Alenia Space (67 % Thales, 33 % Leonardo). Les expertises complémentaires de Thales Alenia Space dans les systèmes satellitaires et de Telespazio dans les services associés apportent à la Space Alliance tous les avantages nécessaires pour répondre positivement et efficacement aux besoins du marché, qui sont aujourd'hui extrêmement axés sur les applications relatives aux technologies spatiales. Dans ce scénario, Telespazio et Thales Alenia Space proposent une offre unique s'étendant du domaine des télécommunications à celui de la navigation, en passant par les domaines scientifiques et d'observation, permettant ainsi aux deux entreprises de consolider leurs positions sur les marchés du spatial, de la défense et de la sécurité.

À propos de TELESPAZIO

Telespazio, une société commune de Leonardo (67 %) et Thales (33 %), est un des leaders mondiaux des services par satellite : de la conception et du développement de systèmes spatiaux à la gestion des campagnes de lancement, du contrôle satellites aux services d'observation de la Terre, des services de communications intégrées aux services de navigation et localisation satellitaire et aux programmes scientifiques. Telespazio joue un rôle majeur sur ces marchés grâce à l'héritage technologique de 60 années d'activité, via le développement de ses propres infrastructures et sa participation dans les principaux programmes spatiaux européens tels que, notamment, Galileo, EGNOS, Copernicus et COSMO-SkyMed. En 2020, Telespazio a réalisé un chiffre d'affaires de 540 millions EUR et compte 3000 employés dans neuf pays.

