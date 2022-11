Thales : Lancement réussi du satellite de télécommunications EUTELSAT 10B

Un satellite de nouvelle génération délivrant des services de connectivité à destination des secteurs de l'aviation et du transport maritime

Cannes, le 23 novembre 2022 - Le satellite de télécommunications EUTELSAT 10B, fabriqué par Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a été lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le centre spatial de Cap Canaveral, en Floride.

Fabriqué pour l'opérateur international Eutelsat, le satellite EUTELSAT 10B fournira des services de connectivité à très haut débit destinés aux secteurs aérien et maritime à travers l'Europe, le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, l'Afrique, au-dessus de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Ces missions seront fournies par une charge utile numérique multi faisceaux permettant une allocation dynamique des services, essentielle pour offrir une flexibilité et une robustesse répondant aux évolutions du marché. Deux des charges utiles du satellite assureront également la continuité des services de diffusion TV en bande C et Ku pour les clients du satellite EUTELSAT 10A.

EUTELSAT 10B est équipé d'un processeur digital de 5e génération intégré au cœur de sa charge utile, offrant une grande flexibilité de performances et d'efficacité en termes de débit et de bande passante. D'une durée de vie nominale supérieure à 15 ans, il repose sur une plateforme tout-électrique Spacebus NEO développée par Thales Alenia Space, avec le support du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) et de l'Agence spatiale européenne (ESA).

D'une capacité supérieure à celle de son ainé EUTELSAT 10A également conçu par Thales Alenia Space et lancé en 2009, les missions HTS de ce satellite de nouvelle génération permettront à Eutelsat de répondre à la demande croissante de connectivité, partout et à tout moment, dans les airs, en mer ou sur Terre.

« Après le lancement en septembre dernier de KONNECT VHTS, satellite dédié à la réduction de la fracture numérique en Europe, je me réjouis du succès du lancement d'EUTELSAT 10B qui renforcera les moyens de connectivité pour les secteurs de l'aviation et du transport maritime », a déclaré Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space. « Cette réalisation reflète notre capacité à développer de nouvelles solutions de télécommunications, en collaboration avec notre client Eutelsat et avec les agences spatiales française et européenne, CNES et ESA, dont le soutien a été essentiel pour permettre de répondre aux besoins actuels du marché. »

Illustrations: © Thales Alenia Space/Briot & © Thales Alenia Space/Imag[IN]

A propos de THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,150 milliards d'euros en 2021 et emploie environ 8900 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis. www.thalesaleniaspace.com

THALES ALENIA SPACE - Contacts presse :

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Catherine des Arcis

Tel.: +33 (0)6 78 64 63 97

catherine.des-arcis@thalesaleniaspace.com