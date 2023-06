Thales : Lancement réussi du satellite de télécommunications SATRIA pour l'Indonésie

Lancement réussi du satellite de télécommunications SATRIA pour l'Indonésie 19/06/2023 Thales Alenia Space Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

Le satellite fournira un accès internet haut débit aux milliers d'îles de l'archipel indonésien

Cap Canaveral, Floride, le 19 juin 2023 - Le satellite de télécommunications SATRIA a été lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride.

SATRIA (SAteliT Republik IndonesiA) est dédié à la réduction de la fracture numérique en Indonésie. Doté d'une capacité de 150 gigabits par seconde, il fournira un accès internet haut débit aux milliers d'îles de l'archipel indonésien et a pour ambition de connecter des centaines de milliers de zones, dont des milliers d'écoles, d'hôpitaux et de bâtiments publics, ainsi que des sites gouvernementaux régionaux non reliés par des infrastructures satellitaires ou terrestres existantes.

© Thales Alenia Space/Imag[IN]

La fabrication du satellite SATRIA a été confiée à Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), par le consortium Satelit Nusantara Tiga (SNT)[1] pour le compte du Ministère Indonésien de la Communication et de la Technologie de l'Information (Kominfo). Ce satellite de télécommunications très haut débit VHTS est basé sur la plateforme entièrement électrique Spacebus NEO de Thales Alenia Space et équipé d'un processeur numérique de 5ème génération. La société a également fourni deux stations de contrôle satellite (principale et de secours), ainsi que le segment sol de mission associé à la charge utile entièrement numérique. En outre, Thales Alenia Space a mis en place un programme complet de formation pour le personnel de SNT, dont une partie a rejoint l'équipe du projet en tant que résident à Cannes et à Toulouse pendant la durée du programme.

© Thales Alenia Space/Imag[IN]

SATRIA sera le premier satellite de télécommunications à très haut débit (VHTS) en Indonésie et sera également le plus puissant sur la région. D'une masse au lancement de 4,6 tonnes, il opèrera en bande Ka, et sera positionné sur orbite à 146° E, pour une durée de vie de 15 ans.

© Thales Alenia Space/Imag[IN]

« Je me réjouis du lancement réussi de SATRIA, une mission qui permettra le déploiement d'un accès Internet très haut débit sur tout le territoire indonésien et qui contribuera au développement des infrastructures numériques dans le pays. », a déclaré Marc-Henri Serre, Vice-Président Exécutif des activités Télécommunications de Thales Alenia Space. « Après la construction des satellites Palapa-D, Telkom-3S, la charge utile de Telkom 3, et demain le satellite Telkom 113, SATRIA confirme le succès de notre collaboration avec les opérateurs indonésiens».

[1] Le consortium a créé la société PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) qui est chargé de l'exécution du projet. Ce consortium est composé de PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), PT Pintar Nusantara Sejahtera (Pintar), PT Nusantara Satelit Sejahtera et PT Dian Semesta Sentosa (filiale de PT Dian Swastatika Sentosa Tbk). PSN et Pintar sont les actionnaires majoritaires de SNT et conserveront une participation majoritaire dans la société d'exploitation pendant toute la durée du projet.