Le consortium mené par Thales Alenia Space choisi pour implémenter et opérer l'infrastructure WEkEO 2.0 au profit d'EUMETSAT et de ses partenaires 12/07/2023 Thales Alenia Space Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

Cannes, le 12 juillet 2023 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la signature d'un contrat avec l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT), représentant les Partenaires WEkEO - nommément le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), Mercator Océan International (MOI) et l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) -, portant sur la fourniture de services d'informatique dématérialisée (cloud computing) et de prestations associées pour la plateforme WEkEO 2.0 du programme d'observation de la Terre européen Copernicus. Ce système remplacera l'actuelle plateforme de services DIAS (Data Information and Access Services) WEkEO financée par la Commission européenne, afin d'offrir un accès en ligne rapide et sécurisé aux données et produits du programme Copernicus ainsi qu'à d'autres services environnementaux.

La plateforme WEkEO est un important portail d'accès à de multiples et précieuses sources de données d'observation environnementale provenant de systèmes satellitaires clés. Elle offre non seulement un accès gratuit et ouvert aux données de la constellation Sentinel, ainsi qu'aux données et produits des quatre Services Copernicus d'observation marine, atmosphérique, climatique et terrestre, mais également un accès gratuit (ou payant) à de puissants environnements de traitement virtuel permettant aux utilisateurs de transformer ces données. Entrepreneurs, chercheurs ou toutes personnes intéressées peuvent utiliser la plateforme WEkEO pour développer des applications commerciales, créer des modèles, transformer des données, ou simplement consulter les données spatiales Copernicus et les données dérivées de technologies et modèles in situ.

© Thales Alenia Space

La plateforme WEkEO v1, actuellement en service et assortie d'un accord de niveau de service de 99,70 %, est exploitée avec succès par Thales Alenia Space et CloudFerro depuis 2019. Elle est déployée dans trois pays d'Europe (Allemagne, Italie et Pologne) et combine des infrastructures cloud à la fois publiques et privées.

Le nouveau contrat prévoit le remplacement de WEkEO v1 par la toute nouvelle plateforme WEkEO 2.0 à la pointe de la technologie, assurant la continuité et la stabilité des services WEkEO pour les années à venir. Il couvrira la fourniture « en tant que service » de l'infrastructure virtuelle (informatique, stockage et réseau), l'accès aux données, et les capacités de traitement hébergées. Cette plateforme offrira un surcroît de capacités aux utilisateurs de WEkEO, telles qu'une fonction « Serverless » permettant d'effectuer à la demande un traitement de proximité des données, ou encore l'hybridation avec des moyens de calcul haute performance (HPC - High Performance Computing) afin d'exécuter des tâches rapides de traitement de données complexes et massives. Thales Alenia Space garantira aux utilisateurs de l'actuelle plateforme WEkEO une transition transparente avec la nouvelle version d'ici fin 2023.

WEkEO data viewer

Ce contrat souligne l'excellence des services fournis par Thales Alenia Space et ses partenaires dans le cadre de WEkEO v1, qui compte aujourd'hui plus de 14 000 utilisateurs et donne accès à plus de 410 ensembles de données provenant d'EUMETSAT et des partenaires WEkEO. La nouvelle plateforme WEkEO 2.0 bénéficiera de la politique produit mise en œuvre par Thales Alenia Space dans le domaine des Segments Sol, et notamment de sa solution GeoDataCenter, une plateforme de traitement des données et de services spécifiquement développée pour les nouveaux entrants dans le domaine de l'Observation de la Terre.

Thales Alenia Space est le chef de file du consortium composé des acteurs reconnus de WEkEO v1, en l'occurrence CloudFerro, Orange Business Services et GMV, ainsi que de deux nouveaux partenaires : CGI et MEEO.

Bertrand Denis, Vice-Président des activités Observation et Science de Thales Alenia Space, a déclaré : « Thales Alenia Space se félicite d'avoir été de nouveau sélectionnée par EUMETSAT pour continuer d'assurer l'exploitation de WEkEO 2.0, confirmant leur confiance dans nos capacités à concevoir, déployer et opérer une plateforme de services aussi perfectionnée. Cette nouvelle version bénéficiera d'évolutions majeures qui amélioreront l'expérience utilisateur et l'accès aux données et produits de Copernicus, d'EUMETSAT et des partenaires WEkEO. Compléter notre offre de systèmes spatiaux par des solutions de pointe pour les Segments Sol est l'un des éléments clés de notre stratégie de croissance dans le domaine de l'observation de la Terre et nous sommes fiers d'avoir la confiance d'EUMETSAT dans cette approche. »

EUMETSAT

L'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques est une organisation intergouvernementale basée à Darmstadt, en Allemagne, fédérant actuellement 30 États membres. Sa mission principale est la mise en œuvre des systèmes européens d'observation météorologique par satellite et le partage des données avec ses partenaires. EUMETSAT a été chargé par la Commission européenne d'exploiter les quatre missions Sentinel de la composante spatiale Copernicus dédiée à la surveillance de l'atmosphère, des océans et du climat. EUMETSAT accomplira ces tâches en coopération avec l'Agence spatiale européenne (ESA).

ECMWF

Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme est une organisation intergouvernementale indépendante coopérant avec 34 États. L'ECMWF est également un institut de recherche et un service opérationnel produisant et diffusant des prévisions météorologiques numériques à ses États membres. L'ECMWF a été chargé par la Commission européenne d'implémenter les Services de surveillance de l'atmosphère (CAMS) et du changement climatique (C3S) de Copernicus.

Mercator Océan International (MOI)

Société privée à but non lucratif basée près de Toulouse, en France, Mercator Océan International crée des systèmes de prévisions météorologiques sur la base de données océaniques. Elle coopère avec de nombreuses institutions scientifiques et de recherche, et mène le projet de Surveillance de l'Environnement marin de Copernicus (CMEMS) pour le compte de la Commission européenne.

Agence européenne pour l'environnement (AEE)

Fondée en 1994, l'AEE est une Agence de l'Union européenne (UE) dont la mission consiste à fournir des informations et données destinées à étayer les objectifs environnementaux et climatiques de l'Europe.



À PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros en 2022 et emploie environ 8500 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis.



THALES ALENIA SPACE - CONTACTS PRESSE

Sandrine Bielecki

Tél. : +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Catherine des Arcis

Tél. : +33 (0)6 78 64 63 97

catherine.des-arcis@thalesaleniaspace.com