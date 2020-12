Thales : Le nouveau partenariat entre Indra et Thales permettra d'offrir des communications tactiques de nouvelle génération aux forces armées espagnoles

• Thales et Indra ont signé un protocole d'accord en vue de proposer un système radio tactique interarmées (JTRS) qui garantira la souveraineté et l'autonomie technologique des forces armées espagnoles

• Cette offre s'inscrit dans le cadre du programme espagnol de renouvellement de son système de communications tactiques et propose de développer une solution nationale basée sur une technologie radio logicielle éprouvée

• La proposition inclut également un plan pour accélérer la spécialisation de l'industrie espagnole dans les activités à valeur ajoutée et renforcer sa compétitivité globale

Madrid, le 18 décembre 2020 - En réponse à la décision prise par l'Espagne en vue de renouveler les infrastructures existantes du pays, Indra et Thales, deux des principales entreprises high tech européennes dans le secteur de la défense, ont signé un protocole d'accord pour proposer ensemble aux forces armées espagnoles un système de communications tactiques de nouvelle génération. Ce système permettra notamment d'améliorer l'interopérabilité lors des missions internationales, et d'assurer la souveraineté et l'autonomie technologique des forces armées en termes de communications stratégiques.

La supériorité sur l'ennemi, dans le cadre des théâtres d'opération actuels, dépend d'un échange d'informations rapide, agile et sécurisé. Les plateformes et les véhicules, de plus en plus intelligents, sont aujourd'hui équipés de capteurs dotés d'une extrême précision, capables de collecter un fort volume de données et d'opérer en réseau avec d'autres systèmes. Les actions menées conjointement avec les forces d'autres pays se traduisent par une complexité technologique accrue sur les théâtres. Dans ce type de scénarios : les radios logicielles (software-defined radio - SDR) constituent un facteur clé pour assurer le succès d'une armée moderne. Les forces armées les plus avancées vont se tourner vers les radios logicielles dans les prochaines années pour assurer leurs capacités de transmission, avec des échanges d'information rapides et sécurisés, et la souplesse requise pour des interopérations efficaces avec les forces alliées.

Souveraineté, soutien et plan industriel pour l'industrie espagnole

L'offre élaborée par Indra et Thales comprend le développement de produits et de solutions high tech en Espagne, sur la base d'une solution Thales déjà éprouvée. Les nouveaux produits s'appuieront sur sa gamme de systèmes radio SYNAPS, renforcée par de nouvelles fonctionnalités mises en œuvre avec Indra.

L'expertise d'Indra et de Thales en termes de matériels et de logiciels radio, ainsi que leur expérience des opérations, permettront aux deux entreprises d'offrir aux forces armées espagnoles un soutien et des services adéquats tout au long du cycle de vie des produits.

Le plan industriel qui fait partie intégrante de l'offre permettra d'accélérer la spécialisation des entreprises espagnoles dans des activités à plus forte valeur ajoutée, allant au-delà de la fabrication et l'assemblage de solutions proposées par des tierces parties. S'il est mis en œuvre, il permettra aux entreprises espagnoles d'être plus compétitives sur les marchés internationaux, avec le maintien d'emplois durables dans le pays, tout en renforçant le savoir-faire national et son autonomie technologique.

Le partenariat établi entre Indra et Thales se traduira par des avantages mutuels significatifs, venant renforcer le portefeuille de solutions d'Indra, et consolider l'implantation industrielle de Thales dans le secteur de la défense en Espagne.

A propos de Indra

Indra est l'une des principales entreprises de consulting et de technologie au monde, et le partenaire technologique des activités stratégiques de ses clients à l'international. La société propose une offre complète de solutions propriétaires dans des segments spécifiques des marchés du transport et de la défense. Indra est un leader international dans le secteur de la défense, avec le développement des projets critiques pour la défense nationale des pays que l'entreprise accompagne, pour sa participation dans des programmes européens majeurs dans le cadre de l'OTAN, ainsi que pour ses capacités à l'export. Indra est, en Espagne, le coordinateur national du programme européen de défense NGWS/FCAS. Indra est également une entreprise de pointe dans le conseil en transformation digitale et dans les technologies de l'information, en Espagne et en Amérique latine, via sa filiale Minsait. Implantée dans 46 pays, et opérant dans plus de 140 pays, Indra a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires de 3 204 millions d'euros avec 49 000 employés.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd'hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, du transport, de l'identité et sécurité numériques, et de la défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur une base intégrant Gemalto sur 12 mois).

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence artificielle et cybersécurité - technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.

En Espagne, avec plus de 1 400 collaborateurs, Thales apporte son expertise aux clients dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, de l'identité et sécurité numériques et du transport. Les activités de défense sont assurées via la société Thales Programas de Electrónica y Comunicaciones, basée à Leganés (Madrid).

