Thales : Le programme SPAINSAT NG passe avec succès la revue de conception préliminaire (PDR)

Le programme SPAINSAT NG passe avec succès la revue de conception préliminaire (PDR)

• Important jalon franchi dans les délais prévus malgré le Covid-19

• L'industrie espagnole prend pour la première fois la tête des charges utiles de télécommunication, ainsi que l'intégration des charges utiles des deux satellites en Espagne

• Technologies avancées pour la nouvelle génération de satellites de télécommunications sécurisés

Madrid, 22 October 2020 - Le programme SPAINSAT NG, détenu et exploité par Hisdesat, a passé avec succès la revue de conception préliminaire (PDR) de la charge utile et du satellite complet. SPAINSAT NG est fabriqué par un consortium de quatre co-mandataires d'Airbus en Espagne et en France, et de Thales Alenia Space en Espagne et en France.

Cette étape importante confirme la validité de la conception préliminaire et des capacités techniques du système satellitaire SPAINSAT NG.

Cette revue a été réalisée dans les délais prévus malgré les difficultés causées par la crise sanitaire Covid-19, grâce à l'engagement de toutes les équipes de projet qui ont continué à travailler à pleine capacité, en combinant le travail à distance et présentiel.

Le programme SPAINSAT NG comprend deux satellites, SpainSat NG I et II, qui seront situés sur des différentes orbites géostationnaires pour fonctionner dans les bandes X, Ka militaire et UHF.

Les charges utiles de communication des deux satellites sont fournies par l'industrie espagnole, idem pour l'intégration du module de communication, ce qui représente une avancée majeure pour l'industrie espagnole. Airbus en Espagne est responsable de la charge utile en bande X, tandis que Thales Alenia Space en Espagne est responsable des charges utiles en bande UHF et Ka. D'autres entreprises de l'industrie spatiale espagnole sont également impliquées. La bande UHF est une nouvelle capacité qui positionne le pays parmi les quelques pays au monde dotés de systèmes nationaux dans la bande de fréquence UHF militaire.

Les satellites sont basés sur la nouvelle plateforme de satellites de télécommunications géostationnaires d'Airbus, Eurostar Neo : une évolution de la gamme Eurostar, reconnue pour sa fiabilité, qui inclut une série d'innovations majeures. Les satellites SpainSat NG comprennent une charge utile entièrement flexible en bande X, employant des antennes actives avec une capacité de reconfiguration en orbite, un processeur numérique embarqué qui interconnectera les charges utiles en bande X et Ka pour l'émission réception simultanée (cross-band), et une liaison à haut débit dédiée permettant une reconfiguration rapide.

« Cette étape franchie avec succès est un jalon important pour le développement du programme SPAINSAT NG, qui se déroule nominalement et dans les délais grâce au grand professionnalisme et à l'engagement des équipes projet », a déclaré Eduardo Bellido, PDG de Thales Alenia Space en Espagne. « Pour la première fois, nous dirigeons depuis l'Espagne le développement et l'intégration de charges utiles pour un programme de l'envergure de SPAINSAT NG, ce qui nous positionne à la pointe de la technologie spatiale et valide notre capacité à intégrer de grands systèmes spatiaux. Cela nous permettra de nous positionner en leader pour de nouvelles charges utiles et instruments pour les missions à venir. »

Le développement de SPAINSAT NG est soutenu par le Centre espagnol pour le développement de la technologie industrielle (CDTI) dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'opérateur de satellites Hisdesat, appelé Pacis 3.

Le projet de partenariat de l'ESA soutient le développement et l'intégration d'éléments innovants de charges utiles de satellites, tels que les antennes actives de transmission et de réception reconfigurables en bande X et la palette déployable avec des antennes en bande Ka orientables individuellement. Le projet de partenariat réduira le risque des investissements du partenaire pour répondre aux besoins du marché grâce au développement durable d'un système de bout en bout jusqu'à la validation en orbite. Il fera également la démonstration de nouveaux concepts de mise en commun et de partage pour fournir à terme des services de communication plus compétitifs, flexibles et sécurisés aux utilisateurs gouvernementaux en Europe.

Nouvelles installations pour l'Assemblage, l'Intégration et les Tests

La construction d'une nouvelle salle blanche sur le site de Thales Alenia Space de Madrid progresse dans les délais prévus pour accueillir les activités d'assemblage, d'intégration et de test de la charge utile SPAINSAT NG. Cette installation de pointe, unique en Espagne, augmentera la capacité avec 600 m2 de salles blanches supplémentaires, ajoutées à la surface existante de 2000 m2. D'une hauteur de 12,5 mètres, l'installation est équipée de ponts roulants d'une capacité de levage allant jusqu'à 12 tonnes chacun, dimensionnés pour l'intégration de charges utiles et d'instruments de grandes tailles et pour tous types de missions spatiales, couvrant les télécommunications, la navigation par satellite, l'observation de la Terre et la science.

Le premier de ces satellites SPAINSAT de nouvelle génération sera lancé en 2023 et le second un an plus tard, garantissant la continuité des services de communications sécurisés.

Les satellites SPAINSAT NG auront une durée de vie opérationnelle de 15 ans, et resteront en service jusqu'en 2039.

