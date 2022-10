Thales : Le projet européen « VERTIGO » franchit un jalon majeur en atteignant une vitesse de transmission laser record en espace libre

Le projet européen « VERTIGO » franchit un jalon majeur en atteignant une vitesse de transmission laser record en espace libre 03/10/2022 Partager cet article Facebook

Vers des services de connectivité sans précédent qui utiliseront des liaisons laser pour doubler les capacités actuelles des satellites de télécommunications géostationnaires les plus performants

Le 3 octobre 2022 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et ses partenaires sont heureux d'annoncer le succès des essais menés sur le terrain, en Suisse, d'une liaison laser sol-sol à très haut débit à travers l'atmosphère. Il s'agit d'une réussite majeure pour la prochaine génération de satellites de télécommunications géostationnaires qui utiliseront des liaisons de connexion optiques pour doubler la capacité actuellement disponible. Ces solutions seront essentielles pour combler la fracture numérique et offrir à tous une connectivité haut débit d'ici 2025. L'objectif est également d'accroître la capacité des satellites afin d'en réduire le nombre nécessaire pour répondre à la demande des utilisateurs et limiter ainsi l'impact sur l'environnement.

Au cours de cette campagne de tests, ETHZ, l'ONERA et Thales Alenia Space sont parvenus à atteindre une vitesse de transmission record en espace libre de 1 térabit/seconde sur une seule longueur d'onde et une distance de 53 km. Cette performance a été réalisée dans des conditions extrêmement difficiles, en transmettant des données par un canal de propagation turbulent entre la Station de recherche de haute altitude du Jungfraujoch, dans les Alpes suisses, et l'Observatoire Zimmerwald, près de Berne. Cette expérimentation a permis de tester une combinaison de technologies clés pour les liaisons optiques, parmi lesquelles l'optique adaptative, la diversité d'ouverture, et une variété de formats de modulation.

Le projet VERTIGO entre à présent dans sa dernière phase, au cours de laquelle seront notamment réalisés des tests de liaisons de communication haute puissance au laboratoire de Thales Research and Technology.

Au-delà du projet VERTIGO, la prochaine étape consistera à tester une liaison laser représentative d'un lien opérationnel réel, entre une station sol et un satellite géostationnaire situé à une altitude de 36 000 km.

À propos du projet H2020 VERTIGO :

Lancé le 1er juin 2019, VERTIGO (Very High Throughput Satellite-Ground Optical link) est un projet collaboratif de 3 ans destiné à démontrer des concepts basés sur des technologies optiques de pointe pour augmenter de façon significative la capacité des liaisons de connexion pour les futurs systèmes de communication par satellite. VERTIGO étudiera les principales technologies dédiées aux liaisons optiques à haut débit (génération de haute puissance optique, formes d'onde à haute efficacité, techniques d'atténuation des effets des perturbations atmosphériques) et les testera au sol en environnements intérieur et extérieur. Ce projet est mené par un consortium comprenant des acteurs complémentaires : CREONIC GmbH, ETH Zürich, Fraunhofer HHI, G&H, LEO Space Photonics R&D, l'ONERA, Thales Alenia Space en France et en Suisse, ainsi que Thales Research & Technology.

Ce projet bénéficie d'un financement au titre du programme de Recherche et Innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, sous le numéro de convention de subvention n° 822030.

