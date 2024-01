Le radar compact GM200 multi-mission de Thales va renforcer les opérations de contrebatterie de la Lituanie 03/01/2024 Partager cet article Facebook

L'Agence lituanienne d'acquisition de matériels militaires (DMA, Defense Material Agency) a signé un accord avec l'agence néerlandaise d'acquisition (COMMIT, Commando Materiaal & IT) pour l'achat de radars compacts Ground Master 200 Multi-Mission (GM200 MM/C ) de Thales.

Ce radar Multi-Mission sera un atout majeur pour les forces terrestres lituaniennes en améliorant la connaissance de la situation tactique ainsi que les capacités d'appui-feu et la localisation des systèmes d'armes.

Radar Ground Master 200 Multi-Mission Compact © Thales

Fort de la solide coopération internationale permise par l'OTAN et des accords de Défense bilatéraux, l'Agence lituanienne d'acquisition de matériels militaires (DMA) a signé un accord avec l'agence d'acquisition néerlandaise COMMIT pour l'achat de radars compacts Ground Master 200 Multi Mission (GM200 MM/C) produits par Thales.

Conçu pour relever les nouveaux défis opérationnels, le GM200 MM/C permet la détection, le suivi ​ et la classification de toutes les menaces actuelles et futures, y compris les drones. Il apporte à l'opérateur un temps sur cible (TOT, Time-on-Target) plus important pour recueillir, au moyen de la technologie nouvelle génération 4D AESA*, le maximum d'informations sur les menaces entrantes. Le système détecte, suit et classifie automatiquement les avions, missiles, hélicoptères, drones multiples et tirs de roquettes, artillerie et mortiers. Il est ainsi particulièrement adapté à la localisation des systèmes d'armes et à la défense aérienne.

Cyber sécurisé dès sa conception, le radar GM200 MM/C bénéficie des dernières technologies logicielles permettant des mises à niveau et évolutions capacitaires afin d'appréhender l'évolution des menaces et doctrines militaires. Compact, il permet une grande adaptabilité, à la fois utilisable comme système fixe et mobile, rapidement, en fonction de la situation et sur tout type de plateforme. Le partenaire lituanien ELSIS soutiendra Thales sur ce projet, en contribuant à l'intégration sur le véhicule.

Thales bénéficie d'une expertise mondiale et reconnue dans le domaine de la surveillance et de la défense aériennes, de la détection à la neutralisation. Ses hautes technologies permettent une appréhension des menaces de tout type, depuis l'anti-drones aux radars de surface anti-missiles balistiques en passant par les radars aéroportés, centres de commandement, systèmes et équipements de communication, contre-batterie et effecteurs.

"L'acquisition et la livraison des radars multi-missions Thales GM200 MM/C constituent une nouvelle étape dans le renforcement des capacités d'artillerie des forces armées lituaniennes. En outre, cette acquisition conjointe soutient la coopération entre alliés de l'OTAN dans le domaine de l'achat et du maintien d'équipements militaires", M. Sigitas Dzekunskas, directeur de l'Agence du matériel de défense relevant du ministère de la Défense nationale de la République de Lituanie.

"Ce contrat de gouvernement à gouvernement entre les Pays-Bas et la Lituanie illustre la solide coopération européenne de défense. Nous sommes fiers de cette collaboration entre les pays membres de l'OTAN, pour lesquels le GM200 MM/C va renforcer la sûreté et la sécurité des forces armées et des infrastructures critiques", Gerben Edelijn, PDG de Thales aux Pays-Bas.

*AESA : Active Electronically Scanned Array (multifaisceaux sur deux axes assurant une flexibilité sans limite en termes d'orientation, tant en azimut qu'en élévation.)

Note aux rédacteurs :

Famille Ground Master 200 Multi Mission

La gamme Ground Master 200 Multi Mission (GM200 MM) est la nouvelle génération de radars sol à moyenne portée de Thales, qui s'inscrit dans la lignée de la famille 4D AESA (antenne active à balayage électronique). Elle bénéficie de la technologie des systèmes GM200 et NS100/200, et s'appuie sur de nombreuses années d'expérience acquise sur le terrain par plus de 20 forces armées dans le monde.

Le GM200 MM se décline en deux versions mobiles :

La version « tout en un » (abrégée en GM200 MM/A) est destinée principalement aux opérations de surveillance aérienne, de défense aérienne au sol (GBAD) et de défense aérienne de moyenne portée (MRAD). Cette version conserve le shelter C2 intégré du GM200, pouvant accueillir deux opérateurs et le mât afin de gagner en hauteur pour la surveillance aérienne à basse altitude.

La version « compacte » (abrégée en GM200 MM/C) offre une mobilité tactique supérieure et un déploiement très rapide, répondant ainsi aux besoins de certaines missions spécifiques, telles que les opérations de contrebatterie et de localisation de systèmes d'armes. Cette version est également parfaitement adaptée aux missions de défense aérienne de très courte/courte portée (VSHOR/SHORAD) à l'instar de la version « tout en un » GM200 MM/A.

Les deux versions sont facilement transportables et optimisées pour les opérations éloignées pensées en réseau. Elles permettent un gain de temps significatif en termes de planification, de formation et d'opération.

