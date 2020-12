Thales : Le satellite FalconEye des Émirats arabes unis lancé avec succès

FalconEye offrira une capacité d'observation de la Terre sans précédent au gouvernement et à l'économie des EAU

Kourou, le 2 décembre 2020 - Le satellite d'observation de la Terre FalconEye a été lancé avec succès la nuit dernière depuis le port spatial européen (CSG) de Kourou, en Guyane, par une fusée Arianespace Soyouz.

Détenu et exploité par les Émirats arabes unis, FalconEye a été développé par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space en tant que co-prestataires.

Le système satellitaire FalconEye soutiendra les forces armées des EAU. Le satellite de 1190 kg au lancement évoluera sur une orbite héliosynchrone de 611 km. Airbus Defence and Space était chargé de la conception, de l'intégration et des essais du satellite, et a fourni la plate-forme. Thales Alenia Space a conçu et fourni l'instrument optique et la chaîne d'images.

« Le lancement du satellite FalconEye est un événement majeur pour les Emirats Arabes Unis et nous sommes fiers de célébrer ce succès aux côtés d'Airbus », déclare Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space. « L'ambition d'un programme tel que Falcon Eye est très élevée et ses performances se veulent exceptionnelles. Ce projet, qui a été relevé avec détermination par les équipes de Thales Alenia Space, représente l'accomplissement et la consolidation de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la construction des satellites d'observation embarquant des instruments optiques de très haute résolution ».

Vue d'artiste © Airbus Defence & Space

