Thales : Le satellite d'observation CSO-2 lancé avec succès

L'excellence de la filière spatiale optique européenne

Cannes, le 29 décembre 2020 - A la suite du lancement de CSO-1 en décembre 2018, le satellite d'observation militaire CSO-2 a été lancé avec succès par Arianespace à bord d'une fusée Soyouz depuis le port spatial de l'Europe, en Guyane française. Emportant à son bord un instrument optique de très haute résolution réalisé par Thales Alenia Space, co-entreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), le satellite a été développé pour le compte de la Direction générale de l'armement (DGA) sous maîtrise d'ouvrage déléguée du CNES, et sous maîtrise d'œuvre d'Airbus Defence and Space.

Le système CSO : Composante Spatiale Optique

Dans le cadre du programme MUSIS*, CSO est un système constitué de 3 satellites d'observation en orbite héliosynchrone, dotés chacun d'un instrument optique de très haute résolution. Destinés à la défense française ainsi qu'à ses partenaires, ce système, successeur d'Hélios 2, contribue au renforcement des capacités de la défense dans les domaines du renseignement et du support à la conduite des opérations. Offrant une plus grande résolution d'image, l'instrument, en opération de jour comme de nuit, offre une plus grande agilité pour enchaîner les prises de vues sur une zone de crise ; il permet par ailleurs d'accroître le nombre d'images effectuées en un seul passage sur une zone donnée.

Comme pour les six satellites des familles Hélios 1, Hélios 2 et Pléiades, Thales Alenia Space est, pour les 3 satellites de la famille CSO, le fournisseur de l'instrument optique de très haute résolution et a également développé des équipements clés comme les générateurs solaires, la télémesure image à très haut débit et le module de cryptage et de décryptage des liaisons montantes et descendantes. La société a également fourni les transpondeurs de télémesure, de télécommande et de poursuite.

Le plus puissant « appareil photo spatial » jamais construit en Europe

L'instrument CSO présente des avancées technologiques significatives comparativement à Hélios 2 avec de nouveaux détecteurs dans les modes visibles et infra-rouge, une intégration plus approfondie de l'électronique vidéo, de nouvelles machines à froid pour la voie infra-rouge ou encore un nouveau treillis en céramique pour le télescope garantissant une stabilité exceptionnelle. Robuste, fiable et stable, l'instrument optique de très haute résolution des satellites CSO peut, et ce malgré les contraintes inhérentes à la vie d'un satellite en orbite basse, prendre à distance des clichés d'une précision chirurgicale à une vitesse de 25000 kilomètres par heure.

« CSO-2, dont nous célébrons aujourd'hui le lancement, est l'appareil photo le plus puissant jamais construit en Europe » a déclaré Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space. « Nous sommes très fiers d'avoir réalisé son téléobjectif et son électronique, véritable cerveau opérationnel du satellite. Pour mener à bien son développement, Thales Alenia Space a capitalisé sur l'ensemble des instruments optiques déjà réalisés pour les 6 satellites des familles Hélios 1, Hélios 2 et Pléiades, en vue d'offrir aujourd'hui une technologie avec des performances inégalées » conclut-il.

« 2020 est l'année de tous les succès pour Thales Alenia Space en matière d'observation de la Terre. Après avoir remporté en particulier 5 contrats sur le programme européen de surveillance de l'environnement Copernicus Expansion, dont 3 sous notre maitrise d'œuvre, un contrat relatif à la réalisation de deux nouveaux satellites COSMO-SkyMed de Seconde Génération, Thales Alenia Space finit l'année en beauté avec ce fabuleux lancement » explique Massimo Comparini, Directeur des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space. « L'instrument de CSO-2 est ce qu'il se fait de mieux en matière de charge utile optique de très haute résolution au service des domaines du renseignement et du support à la conduite des opérations de défense ».

*MUSIS : Multinational Space-based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and Observation - en français - système multi-national d'imagerie spatiale pour la surveillance, la reconnaissance et l'observation

Vues d'artiste © Thales Alenia Space/Master Image Programmes

