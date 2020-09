Thales : Le simulateur de vol Thales du nouvel hélicoptère H160 paré au décollage

• Le simulateur de vol Reality H ® Thales obtient sa qualification FFS (Full Flight Simulator) niveau D par la DGAC

• Équipé d'une imagerie 4 K hautes définitions à large champ de vision, le simulateur apporte encore plus de réalisme et de sensations lors des exercices d'entrainement

• Les premières sessions de formation peuvent commencer avant la livraison des appareils aux premiers clients

Le simulateur de vol Reality H ® Thales du tout nouvel hélicoptère H160 d'Airbus Helicopters vient de franchir une étape majeure avec la certification de sa qualification FFS (Full Flight Simulator) niveau D par la DGAC. Ce simulateur offre aux pilotes la garantie d'une formation de haut niveau à bord de l'équipement le plus complet et polyvalent du marché

Ce premier simulateur Reality H ® pour H160 est équipé des modèles de vol d'Airbus Helicopters et de la suite avionique Helionix embarquée. Il intègre également différentes innovations développées par les équipes Thales, apportant encore plus de réalisme et de sensations lors des exercices d'entrainement, tant pour les pilotes que pour les instructeurs. Parmi celles-ci, un système unique entièrement électrique garantissant des mouvements physiques fluides et réalistes, une interface intuitive à écran tactile développée pour l'instructeur (Alexia), une imagerie 4K haute définition à large champ de vision reproduisant de façon encore plus fidèle l'environnement de formation des pilotes, la mise au point de modèles de simulation et d' instruments de vol haute-fidélité , et enfin une capacité à générer un large éventail de scénarii incluant des exercices opérationnels notamment dans des conditions extrêmes.

Installé dans le centre de simulation d'Helisim à Marignane, la prochaine étape consiste à démarrer la formation des pilotes. La disponibilité du simulateur étant synchrone avec celle de l'hélicoptère réel, les premières sessions de formation peuvent commencer avant la livraison des appareils aux premiers clients.

Le très prometteur hélicoptère H160 incarne la nouvelle génération d'hélicoptère civil en rejoignant la gamme des hélicoptères entre le H145 et le H175. Il se positionne comme le premier de la « génération H », cette dernière mettant en œuvre de nouvelles méthodes de conception, de production et de soutien. Dans sa version civile, le H160 assure des missions aussi diverses que le transport offshore, les services médicaux d'urgence, l'aviation d'affaires et les services publics.

« Aligné sur les besoins des pilotes d'hélicoptère en matière de missions et de développement des compétences, Reality H ® offre des performances de haut niveau et des niveaux de réalisme et de flexibilité inégalés. Il s'agit de fournir aux pilotes et aux opérateurs d'hélicoptères une préparation aux missions. Thales est fier de fournir à nos clients les solutions qui rendent cela possible au quotidien grâce à Reality H ®. » Peter Hitchcock, Vice-Président des activités entrainement et simulation, Thales