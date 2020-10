Thales : Le site de Thales Alenia Space à Toulouse produit de l'énergie verte

Toulouse, le 8 octobre 2020 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce la mise en service d'une installation d'ombrières photovoltaïques sur son site de Toulouse. Cette première installation de parking durable sera déployée sur d'autres sites de l'entreprise en Europe d'ici 2021.

Thales Alenia Space a choisi EDF ENR, filiale du Groupe EDF, pour l'installation, sur son site de Toulouse, de ses ombrières photovoltaïques de fabrication française. Disposées sur l'un des principaux parkings de l'établissement, ces ombrières, d'une superficie de 8 400 m², produiront 1,8 Gigawatt heure par an d'électricité qui sera autoconsommée, soit 6 % de la consommation annuelle du site. Thales Alenia Space à Toulouse inaugure ainsi une nouvelle génération de parking durable qui permettra d'éviter l'émission de 25 tonnes de CO2 par an. Autre avantage, ces ombrières contribueront à améliorer le stationnement de 640 véhicules, qui seront protégés à la fois des intempéries et du soleil.

L'installation de ces ombrières constitue un investissement durable et rentable pour Thales Alenia Space qui se traduit par un contrat de location/vente de 10 ans des installations et du générateur photovoltaïque auprès d'EDF ENR avec une redevance qui est égale au montant de l'énergie électrique produite. Thales Alenia Space à Toulouse produit, dès à présent, de l'énergie propre et décarbonée dont la totalité sera autoconsommée et deviendra, en 2030, propriétaire des installations. Un second parking photovoltaïque sera construit dans les prochains mois, portant la production d'énergie verte à 10% de la consommation du site.

Denis Allard, Directeur de l'Etablissement de Thales Alenia Space à Toulouse a déclaré : « La construction de ce parking solaire est un projet pilote pour Thales Alenia Space qui sera décliné sur plusieurs de nos sites en Europe d'ici 2021. Il illustre parfaitement notre engagement en faveur de la protection de l'environnement et de la réduction de notre empreinte carbone. L'installation de ces parkings durables participera ainsi à l'atteinte des objectifs du Groupe Thales visant à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre directes d'ici à 20301. »

Benjamin Declas, Président - Directeur Général d'EDF ENR, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'accompagner Thales Alenia Space dans son projet global de maîtrise de sa consommation électrique et de sa contribution à la Transition Énergétique. Ces ombrières photovoltaïques en autoconsommation viennent désormais alimenter le site tout en proposant un confort de stationnement aux salariés et visiteurs. »

La mise en service de l'installation d'ombrières sur le site de Toulouse est un projet précurseur pour Thales Alenia Space. Des initiatives similaires sont en cours sur d'autres sites de l'entreprise en Europe, notamment à Cannes où 5 400 m² de panneaux photovoltaïques sont en cours d'installation et permettront de produire 1,3 Gigawatt heure par an, ce qui correspond à 4% de la consommation électrique du site. D'ici 2021, cinq sites de Thales Alenia Space seront équipés de parkings solaires en Europe : Toulouse et Cannes en France mais aussi le site de Charleroi en Belgique et les sites de L'Aquila et de Turin en Italie. Ces parkings nouvelle génération devraient permettre de produire, d'ici 2021, 6,580 Gigawatt heure / an et d'éviter les émissions de 1031 tonnes/an de CO2.

1 L'année de référence pour cet objectif est 2018.

Photo: ©Thales Alenia Space/J-P Grèzes.

A PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,15 milliards d'euros en 2019 et emploie environ 7700 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

