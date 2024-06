Les forces aériennes brésiliennes renforcent leurs capacités de surveillance aérienne en acquérant le Ground Master 200Multi Mission « tout-en-un » de Thales 17/06/2024 Partager cet article Facebook

Les forces aériennes brésiliennes se dotent de radars de surveillance aérienne Ground Master 200 Multi Mission « tout-en-un » (GM 200 MM/A), pour renforcer les capacités de souveraineté du pays.

Mobile et tactique, le GM200 MM/A présente une capacité supérieure d'évaluation de la situation aérienne, cela en fait un système de référence pour la surveillance aérienne ainsi que la défense aérienne au sol (GBAD) et de moyenne portée (MRAD).

Le GM200 MM/A est doté d'une technologie 4D AESA1, avec une conception multifaisceaux sur deux axes, garante d'une précision sans équivalent, avec une portée accrue. Son Temps sur Cible (ToT) étendu se traduit par d'excellentes performances de détection des objets volants de faibles dimensions, volant à faible vitesse et basse altitude, en particulier les mini drones.





@ Ground Master 200 Multi Mission « tout-en-un » (GM200 MM/A) de Thales

Le département du contrôle de l'espace aérien (DECEA), par l'intermédiaire de la Commission de mise en œuvre du système de contrôle de l'espace aérien (CISCEA), a signé un contrat avec Thales pour l'acquisition de radars multimissions "tout-en-un" Ground Master destinés à renforcer les capacités de surveillance aérienne du Brésil.

Pour assurer une protection efficace de l'espace aérien, la famille de radars Ground Master 200 Multi Mission couvre la totalité du spectre des menaces, des mini drones jusqu'aux aéronefs plus agiles, à plus longue portée, tout en conservant un très haut niveau de mobilité et un temps de déploiement très court. Plus de 250 radars de la famille GM ont été vendus dans le monde.

Comptant parmi les systèmes radar les plus polyvalents aujourd'hui disponibles sur le marché, le GM200 MM/A est conçu pour les opérations multi-mission de surveillance aérienne et pour la défense aérienne au sol (GBAD). Sa technologie 4D AESA de nouvelle génération et sa conception multifaisceaux sur deux axes, qui offre une souplesse totale en élévation et en azimut, sont la garantie, pour les opérateurs, de capacités instantanées d'appréciation de la situation tactique. Ce système de radar logiciel évolutif permet de gérer un spectre de menaces en constante évolution et de s'adapter aux nouvelles doctrines pouvant être mises en œuvre.

Le système radar GM200 MM/A est conditionné dans un seul conteneur ISO de 20 ft (6 m), pesant moins de 10 tonnes, équipé de systèmes de levage intégrés permettant de le transporter aisément en une seule rotation, par différents moyens - route, rail, navire, ou aéro-transporté -, et d'être rapidement opérationnel, ce qui augmente d'autant sa survivabilité.

Le GM200 MM/A peut être déployé sur site en moins de 15 minutes par deux opérateurs, avec une antenne fixée sur un mât de huit mètres et une génératrice intégrée assurant plus de 24 heures d'autonomie en mission. Ce système radar permet également l'intégration en cabine d'une configuration orientée Commandement et Contrôle pour deux opérateurs, avec leurs consoles de travail.

Le contrat signé avec les FAB renforce le leadership de Thales sur le marché des systèmes radar au Brésil. Omnisys, filiale de Thales dans le pays, sera chargée de l'ensemble des activités de maintenance et de soutien technique, garantissant le haut niveau de disponibilité opérationnelle attendu de ces systèmes.

« Avec ces deux nouveaux radars GM200 MM/A, nous sommes fiers de servir les forces aériennes brésiliennes et le DECEA, et de contribuer aux capacités de surveillance aérienne du pays et à ses objectifs de souveraineté aérienne. Les relations établies de longue date avec le Brésil, l'implantation locale d'Omnisys et le nombre des systèmes déjà installés dans le pays, avec plus de 100 radars de contrôle du trafic aérien (ATC), permettent de franchir aujourd'hui un nouveau jalon dans notre collaboration, pour soutenir notre client dans ses objectifs de protection de son espace aérien. Notre engagement en matière d'excellence, de technologies de pointe et de services locaux premium attestent de notre capacité à répondre aux besoins de surveillance aérienne des FAB, aujourd'hui et demain », a déclaré Eric Huber, directeur adjoint Radars de Surface, Thales

« L'acquisition et l'incorporation des nouveaux radars GM200 MM/A dans le 1er GCC (1er groupe de communication et de contrôle) contribueront de manière significative à l'amélioration de la surveillance et de la sécurité de la navigation aérienne, garantissant la rapidité des réponses de la défense aérienne du pays. La grande mobilité de ces radars, associée à leur capacité à détecter les menaces les plus modernes, démontre l'engagement de l'armée de l'air brésilienne en faveur de la souveraineté nationale »,ajoute le major Brigadeiro Alexandre Arthur Massena Javoski, président de la Commission de mise en œuvre du système de contrôle de l'espace aérien - CISCEA.

1Antenne active à balayage électronique

Note aux rédacteurs :

Famille Ground Master 200 Multi Mission

La gamme Ground Master 200 Multi Mission (GM200 MM) est la nouvelle génération de radars sol à moyenne portée de Thales, qui s'inscrit dans la lignée de la famille 4D AESA (antenne active à balayage électronique) avec une conception multifaisceaux sur deux axes. Elle bénéficie de la technologie adoptée pour les systèmes GM200 et NS100/200, et s'appuie sur de nombreuses années d'expérience acquise sur le terrain par plus de 30 pays.

Le GM200 MM se décline en deux versions mobiles :

La version « compacte » (abrégée en GM200 MM/C) offre une mobilité tactique supérieure et un déploiement très rapide, répondant ainsi aux besoins de certaines missions spécifiques, telles que les opérations de contre-batterie et de localisation de systèmes d'armes. Cette version est également parfaitement adaptée aux opérations de défense aérienne au sol (GBAD) et de défense aérienne de moyenne portée (MRAD)

La version « tout-en-un » (abrégée en GM200 MM/A) est destinée principalement aux opérations de surveillance aérienne, de défense aérienne au sol (GBAD) et de défense aérienne de moyenne portée (MRAD), à l'instar de la version GM200 MM/C. Cette version conserve le shelter C2 intégré du GM200, pouvant accueillir deux opérateurs et le mât afin de gagner en hauteur pour la surveillance aérienne à basse altitude.

Les deux versions sont aisément transportables et optimisées pour les opérations infocentrées. Elles permettent un gain de temps significatif en termes de planification, de formation et d'opération.

Famille de systèmes 4D AESA

L'architecture d'antenne évolutive est au coeur de la famille des radars 4D AESA de Thales à moyenne et longue portée - NS50, NS100/200, SM400, APAR, GM200 MM, SMART-L MM, Sea Fire et Ground Fire.

La technologie radar logicielle 4D AESA, entièrement digitale, offre des possibilités d'évolution tout au long du cycle de vie, afin de maintenir des capacités opérationnelles spécifiques contre des menaces elles-mêmes très évolutives, y compris en termes de haut niveau de performance dans la poursuite et la classification des objectifs. ​