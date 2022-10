Thales : Les innovations de Thales en matière de gestion des clés de chiffrement aident les organisations à atteindre la souveraineté numérique dans les environnements hybrides et multicloud

Les innovations de Thales en matière de gestion des clés de chiffrement aident les organisations à atteindre la souveraineté numérique dans les environnements hybrides et multicloud 12/10/2022 Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

CipherTrust Cloud Key Manager aide les organisations à satisfaire aux exigences de conformité et à étayer la gouvernance des données dans les environnements hybrides et multicloud

Les dernières intégrations de type Bring Your Own Key (« apportez votre propre clé ») incluent la prise en charge du chiffrement dans Google Gmail et un meilleur contrôle des clés pour Oracle Cloud Infrastructure et SAP Data Custodian





D'après l'étude Thales 2022 sur la sécurité du cloud, l'adoption du concept multicloud s'accélère, 72 % de l'ensemble des organisations sondées utilisant plusieurs fournisseurs de services cloud. De plus, 52 % des répondants à l'étude ont déclaré gérer dans la console du fournisseur cloud les clés de leurs données chiffrées sur le cloud.

Grâce à la fonctionnalité BYOK, les clients peuvent centraliser la gestion des clés pour tous les clouds avec des services externes de gestion des clés, garantissant des capacités de chiffrement complet et une gestion du cycle de vie des clés pour garder le contrôle des données sensibles multicloud publics.

CipherTrust Cloud Key Manager, la meilleure solution de gestion du cycle de vie des clés de chiffrement multicloud du secteur, permet aux clients de migrer vers le cloud et de gérer aussi bien les clés cloud natives que les clés BYOK. Le service de Thales va dans le sens de la préférence grandissante des entreprises pour maintenir et contrôler leurs propres clés en dehors du cloud, où leurs données sensibles sont stockées, pour obtenir la conformité réglementaire et libérer tout le potentiel de leur environnement multicloud.

Todd Moore, vice-président des produits de chiffrement chez Thales, a déclaré : « Des entreprises de tous les secteurs passent au cloud et migrent leurs informations sensibles par la même occasion. Bien que cela présente des avantages significatifs, les professionnels de l'informatique doivent également faire face aux implications nouvelles en matière de sécurité liées à cette évolution. Nous aidons nos clients à relever les défis majeurs en matière de gouvernance des données, de gestion du risque et de conformité dans les environnements hybrides et multicloud tout en répondant à la préférence grandissante des entreprises pour une centralisation, un maintien et un contrôle de leurs clés de haute qualité à utiliser sur le cloud ».

Ces dernières intégrations contribuent à renforcer la confiance que mettent les clients dans leur migration vers le cloud, sachant que leurs données resteront toujours privées et chiffrées, quel que soit leur emplacement et leur état. CipherTrust Cloud Key Manager prend dorénavant en charge :

Amazon Web Services avec BYOK pour AWS GovCloud, BYOK pour AWS China Cloud et prend en charge AWS CloudHSM

Google Cloud avec clés de chiffrement gérées par les clients, gestion externe des clés (HYOK) et chiffrement des données omniprésent

Google Workspace avec chiffrement côté client pour les fonctionnalités Drive, Meet, Calendar et Gmail, ce qui en fait le premier chiffrement BYOK à prendre en charge Gmail

Microsoft Azure avec BYOK pour Microsoft Azure GovCloud, Microsoft Azure Stack et Microsoft Azure Managed HSM

Microsoft Office365 avec BYOK via Azure Key Vault

Oracle Cloud Infrastructure avec BYOK

Salesforce/Sandbox avec BYOK et service de clé cache seulement (HYOK)

SAP avec BYOK pour Data Custodian

CipherTrust Cloud Key Manager fournit une solution à un seul écran qui unifie différentes interfaces dans des environnements hybrides et multicloud, les présentant sous forme d'une vue consolidée centralisée, offrant les principaux avantages suivants aux clients :

Fourniture des contrôles de la souveraineté des données sur le cloud : ils offrent aux clients les outils nécessaires pour protéger les données en tout lieu et dans n'importe quel état - au repos, en mouvement ou en cours d'utilisation -, procurant à leur déploiement cloud une efficacité opérationnelle et une sécurité accrue.

Permet un choix des clients dans tous les clouds : ce qui permet une migration cloud grâce à une optimisation des intégrations et des contrôles des données, quel que soit le cloud ou la combinaison de clouds utilisé.

Une gestion des risques dans un contexte de conformité en pleine évolution : elle garantit une indépendance vis-à-vis des fournisseurs en démontrant l'évaluation des risques et la conformité, ce qui permet une portabilité entre les clouds.

Le partenariat continu entre Thales et plusieurs plateformes de services cloud aide les clients à relever en toute confiance les défis potentiels, atténuant les risques, garantissant la conformité et établissant la résilience opérationnelle dans les déploiements hybrides et multicloud.