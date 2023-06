Les instruments combinés de secours Thales sélectionnés par Airbus Helicopters pour des vols

en toute sécurité de ses nouveaux appareils

Airbus Helicopters renouvelle sa confiance en Thales, en sélectionnant son instrument combiné de secours (Integrated Electronic Standby Instrument - IESI) de troisième génération pour équiper ses nouveaux hélicoptères civils et militaires H135, H145, H160, H175.

Cette nouvelle sélection confirme le positionnement mondial de Thales dans l'avionique critique.

L'IESI nouvelle génération de Thales permet de fournir au pilote les données essentielles pour assurer le vol en toute sécurité, et ce même en cas de défaillance des autres équipements du cockpit.

Cette troisième génération d'instrument offre en outre une fiabilité accrue et une empreinte environnementale réduite grâce à un poids et une consommation électrique abaissés, respectivement de 25% et 33% par rapport à la première génération.

Thales est le créateur du premier IESI, mis en service en 1999.





©Thales

Thales, pionnier des équipements combinés de secours (IESI), est sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir les IESI de troisième génération de ses nouveaux hélicoptères civils et militaires, plus particulièrement les H135, H145, H160 dual et H175. Cette nouvelle génération d'IESI est spécifiquement adaptée aux contraintes des hélicoptères et son empreinte environnementale est réduite significativement. L'entrée en service progressive débutera en 2026.

A bord d'un hélicoptère, l'équipement doit résister aux vibrations et interférences électromagnétiques et offrir au pilote une lisibilité optimisée en toutes circonstances, en particulier en cas d'usage de jumelles de vision nocturne. Intégrant en un seul équipement des capteurs et sondes de pression, des accéléromètres et gyromètres qui forment un horizon artificiel et un afficheur LCD, l'IESI présente au pilote la vitesse, l'altitude et l'attitude de l'appareil, informations indispensables pour assurer le vol en sécurité.

Parfaitement adaptée à ces contraintes, la troisième génération d'IESI Thales offre en outre une fiabilité accrue et une empreinte environnementale réduite grâce à un poids et une consommation électrique abaissés, respectivement de 25% et 33% par rapport à la première génération.

La première entrée en service est prévue pour 2027 sur l'Hélicoptère Inter-armées Léger Guépard, fondé sur une militarisation du H160 ; elle fera suite à celles des autres appareils d'Airbus Helicopters, les H135, H145, H160 civil et H175 prévues début 2026.

« Les équipes Thales se réjouissent de cette sélection par Airbus Helicopters. Des dizaines de milliers de pilotes à travers le monde se fient chaque jour et en toutes circonstances à cet équipement critique de sécurité, que nos ingénieurs ont été les premiers à inventer et qui a démontré aujourd'hui toute son importance. »Jean-Paul Ebanga, vice-président des activités Avionique de vol, Thales.

Cette entrée en service concrétisera une nouvelle étape d'une aventure industrielle, ancrée dans le territoire hexagonal depuis 30 ans. Le site Thales de Vendôme, au cœur de la production des horizons artificiels depuis 1993, est devenu le site de conception, d'assemblage et de test des IESI lorsque le groupe en a lancé la production à la fin des années 1990. Depuis, 30 000 avions et hélicoptères à travers le monde ont été équipés d'IESI Thales. Trois autres sites du groupe en France sont également mobilisés pour la production et la réparation de sous-ensembles de cet équipement : Châtellerault, où sont menés la conception et la production de systèmes inertiels, Moirans, qui fournit l'afficheur LCD, et Valence, dont proviennent les capteurs de pression.