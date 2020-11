Thales : Marc-Henri Serre nommé Executive Vice-Président des ActivitésTelecom de Thales Alenia Space

Cannes, 10 novembre 2020 - Marc-Henri Serre, 38 ans, est nommé Executive Vice-Président des activités Télécommunications de Thales Alenia Space. Il succède ainsi à Pascal Homsy qui rejoint les équipes d'Eutelsat en tant que Directeur Technique. La nomination de Marc-Henri Serre s'applique avec effet immédiat, en parallèle, il continuera à diriger le Domaine Observation et Science France jusqu'à la nomination de son successeur.

Diplômé de l'Ecole Polytechnique en 2005, et de l'école nationale des Ponts et Chaussées en 2008, Marc-Henri a commencé sa carrière dans l'administration française au sein du ministère des finances puis au service du Premier Ministre. Il a ensuite rejoint Thales Alenia Space où il a occupé la fonction de directeur de l'ingénierie et de l'intégration assemblage et tests des charges utiles observation et sciences avant de d'occuper la fonction de VP domaine Observation et Science France.

Marc-Henri a une forte expérience dans le spatial, en particulier dans les domaines de l'ingénierie, de la politique produit, de la relation client, du management des offres commerciales et des projets.

A PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,15 milliards d'euros en 2019 et emploie environ 7700 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

THALES ALENIA SPACE - CONTACTS PRESSE

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Catherine des Arcis

Tel: +33 (0)4 92 92 72 82

catherine.des-arcis@thalesaleniaspace.com