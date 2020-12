Thales : MyDataModels et Thales sélectionnés par la Métropole Nice Côte d'Azur pour développer BlueGuard, système de surveillance sous-marine des sites côtiers.

Le projet BlueGuard, partenariat entre la startup MyDataModels, spécialisée dans le traitement des données et l’intelligence artificielle, et Thales, a été sélectionné le 3 décembre dernier lors de l’appel à projet « Blue Innovation Challenge » de la Métropole Nice Côte d’Azur. La métropole souhaite favoriser l’emploi et l’essor d’un écosystème dédié à l’innovation dans les filières stratégiques pour le territoire, en l’occurrence la filière maritime.

Avec l’évolution des menaces, la protection maritime et sous-marine des infrastructures sensibles situées en zone côtière, comme les ports, les sites industriels, économiques, militaires, ou encore à l’occasion de grands évènements, constitue un enjeu majeur de sécurité. A cet égard, BlueGuard consiste à réaliser un démonstrateur de système intelligent de surveillance d’approches sous-marines de zones côtières sensibles afin d’assurer une protection permanente et fiable de la façade maritime et des populations pour faire face aux nouvelles menaces, notamment répondre à l’apparition des drones sous-marins.

MyDataModels, startup avec des compétences uniques dans le traitement des données, faisant appel à l’intelligence artificielle et déjà connue du groupe Thales avec AI@Centech, programme d’accélérateur de startups à Montréal, appliquera son expertise à la classification automatique des données.

Thales, avec plus de 60 ans d’expérience dans la protection sous-marine et une expertise mondialement reconnue dans les systèmes sous-marins, apporte ses connaissances techniques et opérationnelles en fournissant les équipements sonars immergés (récepteurs et émetteurs), ainsi que les systèmes électroniques.

« Le soutien de la Métropole au projet BlueGuard et l’investissement de Thales permettent de lancer un nouveau produit de surveillance contre les menaces côtières. Ce projet illustre la co-innovation développée par Thales avec plus de 160 startups », Alexis Morel, Vice-Président, systèmes sous-marins, Thales.

« Il est rare d’avoir un grand Groupe qui arrive à travailler en agilité avec une startup. BlueGuard est l’exemple d’un partenariat positif dans le développement d’une innovation de rupture technologique et sa démonstration en environnement réel sur le port de Nice, grâce à la Métropole Nice Côte d’Azur », Denis Bastiment, CTO, MyDataModels.

À propos de MyDataModels

MyDataModels a été fondée en mars 2018 et développe TADA, une plateforme analytique basée sur l'intelligence artificielle et la modélisation prédictive. Facile à utiliser et délivrant des modèles interprétables et compréhensibles, TADA aide les professionnels à analyser leurs données et prendre des décisions stratégiques. À ce titre, la technologie MyDataModels est la solution privilégiée pour les systèmes embarqués, les secteurs de la santé, la recherche, l'industrie. MyDataModels est basée en France et emploie 30 personnes. Pour en savoir plus : www.mydatamodels.com

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la «deeptech» – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Thales propose des solutions, services et produits qui aident ses clients –entreprises, organisations, Etats – dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au coeur des décisions.

Thales compte 83 000 collaborateurs dans 68 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2019 (sur la base de données intégrant Gemalto sur 12 mois).

