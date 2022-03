Thales : Naval Group vend trois frégates de défense à la Grèce équipées du radar Sea Fire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de technologies et de défense Thales a annoncé jeudi la commande ferme par la Grèce, "plus une en option", de trois frégates de défense et d'intervention auprès de Naval Group.

Aucun montant du contrat n'a été communiqué.

"La Marine hellénique bénéficiera en 2025 de deux frégates de type Belh@rra et d'une troisième en 2026, devenant ainsi le premier pays export à sélectionner la nouvelle frégate construite par l'industrie française", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les frégates livrées à la marine grecque seront notamment équipées par Thales d'un radar multifonction, le Sea Fire, qui permet d'assurer simultanément la surveillance aérienne de longue distance et de surface, ainsi que la conduite de tir des missiles antiaériens.

"Il s'agit du premier succès à l'export pour ce radar qui présente des performances accrues dans les contextes de haute intensité", a précisé Thales.

Thales est actionnaire à 35% de Naval Group, détenu à 62,25% par l'Etat français.

