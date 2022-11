Thales : Nouveau centre d'opérations canadien de Thales de la côte ouest Cérémonie de bénédiction des terres

Nouveau centre d'opérations canadien de Thales de la côte ouest Cérémonie de bénédiction des terres 23/11/2022 Canada Partager cet article Facebook

Thales a le plaisir d'annoncer qu'une cérémonie de bénédiction des terres a été organisée sur le site de sa future installation, qui soutiendra le programme AJISS de la Marine royale canadienne, afin de reconnaître son emplacement sur les territoires traditionnels de la Me' le' xelh Mustimuhwfor (Nation Malahat).

La cérémonie de bénédiction de la terre a été l'occasion pour la communauté de remercier la terre pour les nombreux cadeaux qu'elle a offerts.

La cérémonie fait suite à la signature d'une lettre d'intention entre Thales et Yos Economic Development, le pôle de gestion des affaires de la nation Malahat, pour la conception et le développement d'un entrepôt et de bureaux dans le Malahat Business Innovation Park. Ce projet de 55 acres accueillera certaines des entreprises les plus innovantes du Canada.

En éliminant l'énergie négative et en accueillant l'énergie positive, la cérémonie, d'importance culturelle, permet de commencer la construction avant la fin de l'année civile.

La nouvelle installation, dont la location opérationnelle est prévue en 2023, sera principalement utilisée pour soutenir le programme AJISS de la Marine royale canadienne : le contrat de soutien en service complet et à long terme pour les navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique (AOPV) et les navires de soutien interarmées (JSS), dont Thales est le maître d'œuvre. Cette nouvelle installation permettra à Thales de superviser le carénage, la réparation et la maintenance des flottes d'AOPV et de JSS, en collaboration avec la Marine royale canadienne et les installations de maintenance de la flotte, afin de garantir que les navires sont prêts pour la mission et disponibles, où et quand ils sont nécessaires.

"La nation Malahat est ravie d'accueillir Thales dans sa communauté en tant que partenaire de sa croissance et de sa diversification économiques. Nous nous réjouissons d'une longue relation de travail ensemble pour soutenir le programme AJISS et espérons étendre cette relation à de futures opportunités." Chef George Harry, Nation Malahat

"L'équipe de Thales Canada est reconnaissante de la cérémonie de bénédiction des terres. Tsetsuwatil, qui signifie en Hul'qumi'num Coast Salish une entreprise travaillant ensemble pour le bien commun, ne pourrait pas être plus approprié dans le contexte du parcours que nous entreprenons - avec la Nation Malahat, nos clients, partenaires et fournisseurs - dans le cadre du programme AJISS avec la Marine royale canadienne. Cette nouvelle relation avec la Nation Malahat est également une étape importante pour Thales Canada en soutient à la réconciliation dans tout le pays." Chris Pogue, PDG, Thales Canada

En tant que leader mondial des technologies avancées, Thales investit pour rendre le monde plus sûr, plus vert et plus inclusif. Cette nouvelle installation contribuera à la réalisation de chacun de ces objectifs : la sécurité grâce à sa contribution à la défense et à la sécurité du Canada par l'intermédiaire de l'AJISS et de la Marine royale canadienne; la gestion de l'environnement grâce à l'écoconception du bâtiment, qui permet à Thales de se rapprocher de son engagement à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2040; et l'intégration grâce à la première étape importante de Thales vers la réconciliation et l'approfondissement de ses relations avec les peuples et les entreprises autochtones.

Cette nouvelle installation permettra également l'intégration de capacités numériques clés dans le domaine des mégadonnées et de l'intelligence artificielle afin d'appuyer les pratiques modernes de soutien en service pour la Marine royale canadienne et, ce faisant, elle prolonge l'engagement durable de Thales à créer des emplois, à s'associer à des petites et moyennes entreprises canadiennes, à contribuer au développement important des compétences et à faciliter d'autres investissements en recherche et développement au Canada et dans le pays.