PT Len et Thales annoncent la création d'une joint-venture pour renforcer la défense indonésienne 03/06/2024 Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

PT Len Industri (Persero) et Thales ont signé un accord le 30 mai 2024 portant sur la création d'une joint-venture (JV) destinée à accroitre les capacités de défense de l'Indonésie en renforçant les activités industrielles locales conjointes dans les domaines de la fabrication, de l'ingénierie et des services.

Un centre d'excellence sera créé pour répondre, dans un premier temps, aux besoins en surveillance aérienne en contribuant aux capacités de protection de l'espace aérien de l'armée de l'air indonésienne. Il s'agit du premier centre de ce genre en Indonésie.

La joint-venture est structurée dès le départ comme une plateforme agile pouvant être étendue à d'autres sujets de coopération, y compris, mais sans s'y limiter, le C4ISR1, les satellites militaires, la guerre électronique, les liaisons de données nationales et les systèmes nationaux de gestion du combat.





Deux ans après le lancement de DEFEND ID, PT Len Industri (Persero) et Thales sont fiers de marquer une étape importante le 30 mai 2024, en officialisant la fondation de leur joint-venture, en présence du Vice-ministre des Entreprises d'Etats (BUMN), M. Kartika Wirjoatmodjo, Pascale Sourisse, Présidente-directrice générale, Thales International et Fabien Penone, Ambassadeur de France en Indonésie. L'accord a été signé à Jakarta par M. Bobby Rasyidin, Président-directeur de PT Len Industri (Persero) Holding DEFEND ID et par Nicolas Bouverot, Vice-président Thales Asia.

Dans le cadre de cette joint-venture, PT LEN Industri (Persero) et Thales créeront un centre d'excellence unique, qui répondra en premier lieu aux besoins de l'armée de l'air indonésienne dans les opérations aériennes, notamment dans les domaines des radars de surveillance aérienne et des systèmes de commandement et de contrôle (C2). Thales apportera son expertise reconnue dans les radars, notamment en mettant en place un dispositif de transfert de connaissances. La joint-venture couvrira également les activités de commandement et de contrôle et l'élaboration conjointe d'un centre national des opérations aériennes. Les services associés, y compris les activités d'entretien, de réparation et de révision (MRO), seront effectués sur le site de PT Len à Subang. ​

La signature de l'accord de joint-venture est une nouvelle étape pour Thales dans la consolidation de son empreinte industrielle en Indonésie. En fournissant des services d'ingénierie, de maintenance et de maximisation de la disponibilité opérationnelle, la joint-venture permettra de raccourcir le temps de réponse aux demandes des forces indonésiennes et de renforcer la proximité avec elles. La création de cette joint-venture, en renforçant les capacités souveraines indonésiennes, est alignée avec la stratégie à long terme « Made-in-Indonesia » du gouvernement indonésien. La nouvelle structure soutiendra l'objectif de DEFEND ID : accroître l'utilisation de composants fabriqués localement, permettant à l'Indonésie d'exporter ses capacités dans le monde entier.

« Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat avec Thales et d'explorer d'autres collaborations sur ces nouveaux sujets qui apporteront une technologie de pointe et une plus grande valeur à l'industrie indonésienne de la défense. Grâce à cette joint-venture, nous renforçons la compétitivité des produits PT LEN sur le marché mondial. À l'avenir, PT LEN et Thales développeront des produits et des solutions de défense qui répondront aux besoins et aux attentes de nos utilisateurs finaux locaux » Bobby Rasyidin, Président Directeur, PT Len Industry (Persero) Holding DEFEND ID.

« Je me réjouis que le partenariat entre PT LEN et Thales se soit renforcé, ce qui a permis de franchir une étape importante qui consacre le rôle de Thales dans l'écosystème de défense de l'Indonésie. Nous développons notre ancrage et contribuons au changement en Indonésie par la formation et le transfert de connaissances. Cette joint-venture apportera le meilleur des deux acteurs impliqués : l'expertise technologique de Thales et l'acuité de PT LEN au même titre que sa connaissance des besoins et des défis de défense locaux. Je ne doute pas que cela aidera l'Indonésie à renforcer ses capacités locales dans le secteur de la défense et que cela entrainera de nombreuses collaborations dans d'autres domaines. » Pascale Sourisse, Présidente-directrice générale, Thales International.

1Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance