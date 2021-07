Thales S A : Résultats du premier semestre 2021

Le conseil d'administration de Thales (Euronext Paris : HO) s'est réuni le 22 juillet 2021 pour examiner les comptes du premier semestre 2021 [1].

« Les résultats semestriels 2021 de Thales enregistrent un très fort rebond, démontrant à nouveau la résilience de notre business model et la pertinence des choix stratégiques - technologiques et industriels - mis en œuvre.La dynamique commerciale est particulièrement solide dans le spatial, la défense et la cyber-sécurité.Sur une base pro forma, la rentabilité opérationnelle du Groupe revient dès à présent à un niveau proche de 2019, la forte progression des résultats du transport et des activités d'identité et de sécurité numériques (DIS, ex-Gemalto) compensant quasi-totalement la baisse importante des résultats du secteur aérospatial, affecté par un marché de l'aéronautique civil qui continue de subir les conséquences de la crise sanitaire.Le free cash-flow opérationnel est nettement en avance sur l'objectif.Ces résultats illustrent l'engagement et le professionnalisme des équipes, que je tiens à remercier particulièrement.Considérant la vigueur de la croissance sur les premiers mois de 2021, nous révisons à la hausse notre objectif de chiffre d'affaires sur l'année. Nous attendons à présent un chiffre d'affaires compris entre 17,5 et 18 milliards d'euros.Le monde de demain exige dès aujourd'hui des solutions digitales contribuant à un monde toujours plus sûr, plus durable, et plus inclusif, ce qui ouvre un champ croissant d'opportunités de dévelop¬pement pour Thales. Toutes les équipes du Groupe sont mobilisées pour accompagner nos clients dans cette transformation. »

Patrice Caine, Président-directeur général