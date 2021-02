Thales : Sateliot fera appel au savoir-faire de Thales Alenia Space et de Telespazio pour le déploiement de sa constellation de nanosatellites et pour le développement du marché de l'Internet des objets

Thales Alenia Space conseillera Sateliot et assurera la viabilité de toute la phase technique

Telespazio aidera Sateliot à promouvoir le développement du marché de l'Internet des objets

Barcelone, Rome, le 23 février 2021 - L'opérateur de télécommunications Sateliot fera appel à l'expérience et au savoir-faire de la Space Alliance constituée de Thales Alenia Space (Thales 67 %, Leonardo 33 %) et Telespazio (Leonardo 67 %, Thales 33 %), pour le développement d'une constellation de nanosatellites destinée à garantir la compatibilité de la connectivité IoT avec le standard 5G.

© Sateliot

Les satellites de cette constellation, qui feront office de stations de base orbitales de télécommunications - le projet prévoyant 16 satellites à partir de 2022 et jusqu'à 96 d'ici 2025 pour un investissement d'environ 100 millions d'euros -, permettront de déployer des services IoT dans des secteurs aussi variés que le transport maritime, la logistique, l'énergie, l'agroalimentaire, les infrastructures et la surveillance environnementale.

Sateliot a conclu un accord avec Thales Alenia Space en Espagne et en France pour coordonner la conception et le développement des technologies requises pour pouvoir proposer, dès 2022, des services IoT via le réseau 5G.

Plus précisément, Thales Alenia Space s'appuiera sur plus de 40 ans d'expérience dans le secteur spatial pour assurer la viabilité de toute la phase technique, qui comprend les activités d'ingénierie et la définition des besoins de la mission et des utilisateurs finaux, dans l'optique de garantir des services d'extension de couverture aux opérateurs de télécommunications européens, nord- et sudaméricains, et même africains, à partir de 2022.

L'accord entre Sateliot et Telespazio vise à promouvoir le développement du marché IoT. En particulier, Sateliot bénéficiera de l'expérience de Telespazio et de son positionnement sur le marché international des services spatiaux pour évaluer les principaux besoins des clients de secteurs différents, tandis que Telespazio utilisera les capacités de Sateliot pour renforcer son offre sur un secteur IoT qui comprend déjà une couverture globale hybride basée sur l'intégration des technologies LTE/WiFi/Lora/Satellite.

Ce partenariat confirme la vocation d'innover de Telespazio et sa quête permanente de services toujours plus performants pour ses partenaires, clients et citoyens, en droite ligne de la stratégie de Leonardo et de ses initiatives en faveur du développement durable dans un monde plus sûr. En vertu de cet accord, Telespazio et Sateliot pourront développer de nouveaux services IoT dans des secteurs comme le fret maritime, l'agriculture, la gestion d'infrastructures et les télécommunications. Par exemple, dans le domaine du fret, des capteurs IoT connectés par satellite peuvent donner des informations sur l'état du chargement, garantissant un suivi du transport et une sécurité accrue, tandis qu'en agriculture, ils peuvent fournir des données en temps réel pour favoriser une gestion durable des cultures. Les capteurs IoT représentent également l'une des solutions les plus prometteuses pour la surveillance et la gestion des infrastructures, la gestion de la maintenance, le contrôle de l'état du trafic et la gestion des opérations de secours après des accidents.

Selon Jaume Sanpera, fondateur et PDG de Sateliot : « Cet accord stratégique avec la Space Alliance, constituée de Thales Alenia Space et Telespazio, soutient notre business plan sur ses deux axes de développement commercial. D'une part, un axe transversal avec les opérateurs de télécommunications et, d'autre part, un axe vertical en direction des clients finaux, à qui nous faciliterons le suivi de différentes variables en temps réel pour leur permettre de prendre des décisions plus avisées en faveur de leurs activités. »

L'objectif du business plan de Sateliot est de clôturer l'exercice 2025 sur un chiffre d'affaires d'environ 236 millions d'euros et un effectif d'une centaine d'employés. Dans cette optique, Sateliot a réalisé deux levées de fonds et négocie actuellement un nouveau tour de table auprès de plusieurs investisseurs internationaux.

À propos de Sateliot

Sateliot est le premier opérateur de télécommunications par satellite qui fournira une connectivité globale et continue à toutes les composantes du monde de l'Internet des objets (IoT), telles que les voitures ou les maisons connectées, au standard 5G. Grâce à une constellation de nanosatellites ultra performants en orbite terrestre basse, qui feront office de stations de base mobiles, Sateliot sera le parfait complément des grandes entreprises de télécommunications, en offrant une infrastructure palliant les lacunes des technologies terrestres. Plus d'information sur notre site web et nos comptes Twitter et LinkedIn.

A propos de la Space Alliance

La Space Alliance, fondée en 2005, est un partenariat stratégique entre Leonardo et Thales, groupes majeurs de l'industrie spatiale en France et Italie. Elle inclut deux joint ventures : Telespazio (67 % Leonardo, 33 % Thales) et Thales Alenia Space (67 % Thales, 33 % Leonardo). Les expertises complémentaires de Thales Alenia Space dans les systèmes satellitaires et de Telespazio dans les services associés apportent à la Space Alliance tous les avantages nécessaires pour répondre positivement et efficacement aux besoins du marché, qui sont aujourd'hui extrêmement axés sur les applications relatives aux technologies spatiales. Dans ce scénario, Telespazio et Thales Alenia Space proposent une offre unique s'étendant du domaine des télécommunications à celui de la navigation, en passant par les domaines scientifiques et d'observation, permettant ainsi aux deux entreprises de consolider leurs positions sur les marchés du spatial, de la défense et de la sécurité.

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,15 milliards d'euros en 2019 et emploie environ 7700 personnes dans 9 pays.

