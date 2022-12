Thales : Space Cargo Unlimited et Thales Alenia Space dévoilent les détails de leur alliance pour le développement de “REV1”, la première Usine de l'Espace

Space Cargo Unlimited et Thales Alenia Space dévoilent les détails de leur alliance pour le développement de "REV1", la première Usine de l'Espace 02/12/2022 Thales Alenia Space Space to explore Partager cet article Facebook

Turin, le 2 décembre 2022 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et Space Cargo Unlimited, ont annoncé la signature de la première phase du contrat de conception et de production du véhicule "REV1", la première usine flottante de l'espace, ainsi que l'ouverture d'une filiale de Space Cargo Unlimited à Turin.

Fondé en 2014, Space Cargo Unlimited est le premier opérateur commercial privé européen de véhicules dédiés à la fabrication dans l'espace. En exploitant ainsi à terme une flotte de véhicules spatiaux autonomes, Space Cargo Unlimited va ouvrir la voie à une réelle démocratisation de l'accès à l'espace.

En tant que maître d'œuvre, Thales Alenia Space sera responsable de la conception, de l'ingénierie et du développement du véhicule REV1. Space Cargo Unlimited sera le propriétaire et exploitant commercial du véhicule. L'espace devient ainsi plus proche du secteur aérien où les constructeurs d'avions collaborent depuis longtemps avec les opérateurs des compagnies aériennes.

« L'ouverture dans les prochaines semaines de notre bureau de Turin va nous permettre de prendre place au cœur de l'écosystème spatial italien, l'un des plus dynamiques d'Europe, et de travailler pour le développement de REV1 en étroite collaboration avec Thales Alenia Space, le leader européen des infrastructures spatiales depuis plus de 40 ans », indique Nicolas Gaume, CEO et co-fondateur de Space Cargo Unlimited.

« La signature de ce contrat démontre une fois de plus le rôle de premier plan de Thales Alenia Space dans les systèmes de rentrée en orbite basse. Nous sommes ravis d'être le partenaire de choix de Space Cargo Unlimited et de mettre à leur service notre expertise inégalée dans le développement de systèmes de rentrée réutilisables et de modules pressurisés », déclare Massimo Comparini, Président-Directeur général adjoint et Directeur des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space. « En occupant une place centrale dans les nouvelles initiatives spatiales et en faisant équipe avec des start-ups innovantes et désireuses de relever de nouveaux défis, Thales Alenia Space est fier de se lancer dans une nouvelle aventure qui souligne l'importance stratégique grandissante du secteur spatial. Ce projet sera crucial pour améliorer les capacités technologiques de l'industrie spatiale européenne, en plaçant les deux entreprises à l'avant-garde de l'économie du New Space grâce à des applications spatiales inédites. »

Fort de son expérience en tant que concepteur et fabricant d'environ 50 % du volume habitable de la Station spatiale internationale (ISS), dont la Cupola, et des modules de fret pressurisés (PCM) des vaisseaux de ravitaillement Cygnus de Northrop Grumman, Thales Alenia Space est également l'industriel principal pour la station spatiale lunaire Gateway. De plus, la société a réalisé récemment le véhicule de rentrée atmosphérique IXV dont la démonstration a été validée en orbite et développe aujourd'hui en co-maîtrise d'œuvre avec Avio son extension « Space Rider », un véhicule spatial autonome multimissions, commandé par l'Agence spatiale européenne (ESA), et pour lequel Thales Alenia Space travaille aujourd'hui à des évolutions futures, posant ainsi les fondations qui, demain, rendront l'utilisation de l'orbite basse plus accessible et agile grâce à des véhicules automatiques réutilisables.

« C'est précisément cette compétence et cette maîtrise unique en Europe que Space Cargo Unlimited est venu chercher pour son vaisseau spatial REV1, qui sera, quant à lui, spécialisé dans l'expérimentation et la fabrication dans l'espace », poursuit Nicolas Gaume.

Space Cargo Unlimited prévoit d'exploiter commercialement une flotte de véhicules cargo autonomes (c'est-à-d 'ire non-habités) capables de revenir sur Terre, afin d'exploiter le potentiel de la microgravité au profit d'applications commerciales sur Terre. Le véhicule pressurisé REV1, véritable usine flottante de l'espace, sera utilisé pour des missions spécifiques, en particulier dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, de l'agriculture et des nouveaux matériaux. REV1 sera capable de créer des conditions uniques de laboratoires, véritables salles blanches indispensables pour ce type de recherche et de fabrication.

Le premier véhicule REV1, dont la mise en service est prévue fin 2025, devra pouvoir s'adapter à tout système de lanceur disponible et compatible. Cette dernière caractéristique le rendra unique pour réaliser de nouvelles missions, en particulier en orbite équatoriale. Conçu pour être réutilisable pour 20 missions au total, le vaisseau REV1 emportera des charges utiles pour des séjours de 2 à 3 mois dans l'espace.

Une des ambitions du partenariat entre les deux entreprises est également de constituer un véritable « Garage de l'Espace » à Turin pour entretenir, réparer et réviser les futurs engins spatiaux, comme REV1 opéré par Space Cargo Unlimited.

Ce contrat reflète pleinement l'approche « New Space » de Thales Alenia Space, qui consiste notamment à créer de plus en plus de synergies avec des start-ups et à proposer des solutions disruptives, telles que REV1, la première Usine de l'Espace, afin de faire évoluer les modèles existants. Dans le domaine de l'exploration spatiale, Thales Alenia Space a déjà scellé des partenariats avec des start-ups emblématiques. De surcroît, l'objectif du projet initié avec Space Cargo Unlimited s'inscrit parfaitement dans la vision « Space for life » de Thales Alenia Space, en contribuant à rendre la vie meilleure et plus durable sur Terre grâce à l'espace.