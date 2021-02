Thales : Space célèbre deux accomplissements majeurs pour le programme Cygnus

Extension du contrat pour 2 futurs modules

Succès du lancement de la 15ème mission Cygnus

Thales Alenia Space confirme son expertise unique en matière de technologies spatiales éprouvées en vol et la solidité de son partenariat avec Northrop Grumman

Turin, le 22 février 2021 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), s'est vu confirmer par Northrop Grumman son statut de partenaire de référence pour lui livrer les Modules Cargo Pressurisés (PCM) relatifs aux 18ème et 19ème missions Cygnus. Cette extension de contrat renforce la collaboration de longue date entre les deux entreprises, en soulignant l'actuelle contribution de Thales Alenia Space au succès des missions Cygnus, mais aussi son rôle de première importance dans les futurs programmes d'exploration spatiale.

© Thales Alenia Space

Cygnus se compose de deux principaux éléments : un Module de Service, fabriqué par Northrop Grumman, et un Module Cargo Pressurisé (PCM), développé et fabriqué par Thales Alenia Space depuis le lancement de ce programme. Le contrat initial de 2009 portait sur la fourniture de neuf modules, tandis que le deuxième contrat de 2016 prévoyait neuf exemplaires supplémentaires. Depuis la fin 2015, la configuration optimisée de Cygnus est d'une conception plus performante, capable d'emporter davantage de charge utile, à la fois en masse (plus de 3500 kg) et en volume. À ce jour, quinze modules cargo opérationnels et un démonstrateur ont été lancés avec succès, dont quatre dans la version originale et onze dans la version optimisée.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons été un partenaire à haute valeur ajoutée du programme Cygnus de Northrop Grumman, vitrine de technologies d'avant-garde permettant à la fois de travailler et vivre à bord de la station spatiale internationale», a déclaré Walter Cugno, Directeur du domaine sciences et exploration de Thales Alenia Space. « Ce nouveau contrat marquera assurément une nouvelle étape majeure dans l'avenir des missions de ravitaillement et d'exploration à destination de l'espace lointain. Nous souhaitons exprimer à Northrop Grumman notre profonde gratitude pour sa confiance renouvelée dans les technologies de module pressurisé éprouvées en vol de Thales Alenia Space. »

© NASA

La success story de Cygnus se poursuit avec la réussite, le 20 février, du lancement de sa 15ème mission de ravitaillement à destination de l'ISS, à bord d'une fusée Antares, lancée depuis la base de Wallops Island, en Virginie. Cette mission, baptisée du nom de la mathématicienne de la NASA Katherine Johnson, figure emblématique de l'histoire du vol spatial habité, emporte à son bord des expériences scientifiques dans des domaines liés à la biologie et à la biotechnologie, les sciences de la Terre et de l'espace, les sciences physiques et le développement technologique, parmi lesquelles :

Le supercalculateur Spaceborne Computer-2 de Hewlett Packard Enterprise (HPE), qui vise à démontrer que le traitement des données expérimentales de la station spatiale actuellement mené sur Terre, peut aussi l'être en orbite

Une expérience étudiant la force musculaire des vers

Une expérience sur la façon dont la microgravité pourrait optimiser la production de rétines artificielle

Le vaisseau Cygnus est devenu un dispositif de ravitaillement essentiel de l'ISS depuis 2013, acheminant régulièrement des marchandises indispensables à son fonctionnement : oxygène, eau, fournitures pour l'équipage, expériences scientifiques et pièces de rechange. Les technologies de pointe et l'expertise de Thales Alenia Space dans la conception et fabrication de modules pressurisés jouent un rôle clé dans de nombreux programmes et missions. L'entreprise a notamment fourni 50 % du volume pressurisé de l'ISS et est leader mondial en matière d'infrastructures orbitales.

Northrop Grumman et Thales Alenia Space ont su capitaliser sur cette expérience éprouvée à bord des vaisseaux Cygnus pour fournir d'autres types d'habitats extraterrestres, tels que le module HALO (Habitation And Logistics Outpost), l'un des deux premiers éléments de la future station spatiale cislunaire Gateway, qui fait partie des projets phares du programme Artemis de la NASA.

