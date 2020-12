Thales Speakers Bureau : des experts pour débattre du quantique, de la 5G, d'identité numérique, de cyber sécurité ou d'intelligence artificielle

Thales annonce la création du Thales Speakers Bureau qui propose un panel d'experts « maison » pour partager leurs expériences et démystifier les innovations qui vont façonner le monde de demain.

Alors que les contacts humains se raréfient, Thales propose d'intensifier les échanges, en partageant l'expertise du Groupe avec les différents acteurs de son écosystème, ses clients et le grand public pour aborder avec des mots simples des questions parfois complexes et incontournables.

Thales consacre 4 milliards d'euros chaque année à la Recherche et au Développement, un tiers de ses 83.000 talents y contribuent.

Quantique, 5G, cyberdéfense, cyber sécurité, biométrie, IA, véhicules autonomes, drones… Des experts de Thales, pour démystifier des technologies qui vont façonner le monde de demain.

Dans un monde qui continue à faire face à des défis considérables, tels que la mobilité face aux enjeux climatiques, la mondialisation face aux pandémies, la sécurité des citoyens face à l'importance du respect de la vie privée, ou encore l'intensification des échanges à distance confrontée à l'augmentation considérable des attaques cyber, Thales est convaincu que les technologies représentent une partie de la réponse aux grands défis de notre planète. Mais ces dernières ne sont pas suffisantes. Plus que jamais, nous avons besoin d'intelligence humaine, de connaissances, de perspectives et d'éducation afin de permettre à la technologie d'être synonyme de progrès et de futur de confiance.

En lançant le Thales Speakers Bureau, le Groupe propose une plateforme mettant en lumière un panel diversifié d'experts pédagogues pour démystifier des thèmes tels que le Quantique, la 5G, la cyberdéfense, la cyber sécurité, la biométrie, l'IA, les véhicules autonomes ou les drones… Thales a également réuni des passionnés de sujets clés tels que le développement durable, l'IA frugale, le train autonome ou encore des experts business capables de partager les grandes tendances mondiales des secteurs du transport, du spatial, de la défense, de l'identité, de la sécurité, de la cyber sécurité et de l'aéronautique.

A travers cette plateforme, clients, acteurs de l'industrie, organisateurs de conférences et médias peuvent solliciter l'intervention d'experts du Thales Speakers Bureau pour partager leurs connaissances et leur vision sur des enjeux sociétaux et technologiques clés. Le Thales Speakers Bureau est accessible en cliquant sur le lien.

« Notre objectif est d'expliquer avec des mots simples des sujets parfois complexes ou difficiles à appréhender en donnant la parole à des « experts maison ». Derrière ces thématiques, il y a des femmes et des hommes dont le travail quotidien est parfois invisible. Leurs témoignages et leurs expertises, partagés avec le plus grand nombre, rendra visible l'invisible et, nous l'espérons, suscitera notamment des vocations de chercheuses, de chercheurs, d'ingénieur(e)s et d'architectes du monde de demain. » déclare Peggy Nahmany, VP, Directrice de la Communication de Thales