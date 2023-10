Un nouvel accord satellitaire pour renforcer le partenariat stratégique entre la France et la Mongolie 13/10/2023 Thales Alenia Space Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

Visite d'Etat en France cette semaine du Président de Mongolie Ukhnaagiin Khürelsükh

Signature d'un accord avec Thales Alenia Space pour construire un système national mongol de télécommunications par satellite

Oulan-Bator, le 13 octobre 2023 -Un accord historique vient d'être conclu pour construire un système national mongol de télécommunications par satellite, qui offrira à tous les habitants du pays une meilleure connectivité internet et renforcera le partenariat stratégique entre la Mongolie et la France.

L'accord entre Thales Alenia Space, acteur majeur européen des systèmes satellitaires, et le ministère mongol du Développement numérique et des Communications a été signé ce jour en présence de Son Excellence le Président de Mongolie, Ukhnaagiin Khürelsükh, et le Président de la République française, Emmanuel Macron, à l'occasion d'une visite d'état du Président mongol en France,.

Thales Alenia Space sera chargé de construire un satellite de très hautes performances en bande Ku, qui sera baptisé Chinggis Sat en hommage au héros national Gengis Khan. Une fois mis à poste, ce satellite fournira une connectivité internet haut débit à travers tout le pays, y compris dans les zones blanches rurales et au profit des populations nomades. Il offrira un accès facilité et élargi à des services tels que la télémédecine, la formation en ligne et la dématérialisation des services publics, et soutiendra la croissance de secteurs à haute valeur ajoutée de l'économie nationale.

© Thales Alenia Space

Le Ministre Mongol du Développement numérique et des Communications Uchral Nyam-Osor a déclaré : « Ce projet constitue la prochaine étape clé du processus de transformation digitale de la Mongolie et du développement d'une économie digitale. Il changera la vie des habitants de notre vaste pays souhaitant accéder à internet et aux services essentiels dont ils ont besoin. À cet égard, nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'expertise et les capacités d'un partenaire comme Thales Alenia Space, et nous réjouissons à la perspective de travailler avec cette entreprise sur un projet qui profitera grandement à tous nos concitoyens. »

Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space, a déclaré : « C'est un privilège pour Thales Alenia Space d'avoir été sélectionné par le ministère mongol du Développement numérique et des Communications pour lui fournir son satellite national. Ce projet sera assurément un atout majeur pour combler la fracture numérique, favoriser la croissance économique et renforcer la souveraineté du pays. Nous sommes ravis et honorés d'entamer cette coopération de long terme avec la Mongolie, et de l'aider à développer ses moyens et services spatiaux au bénéfice de tous ses citoyens. »

De plus amples détails concernant l'accord et les caractéristiques techniques du satellite se trouvent dans les Notes aux éditeurs.Additional details on the agreement and the technical specifications of the satellite can be found in the Notes to editors.

Cet accord historique fait suite à la visite fructueuse du Président Macron en Mongolie en mai dernier - la première visite d'état d'un Président français dans ce pays -, lors de laquelle les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur relation en la portant au rang de partenariat stratégique. À cet égard, une Déclaration conjointe a été publiée dans le but d'acter leurs engagements mutuels à resserrer les liens bilatéraux dans des domaines tels que la géologie, les énergies renouvelables, la santé, l'enseignement et l'environnement.

La visite en France cette semaine du Président Khürelsükh prévoit également plusieurs événements majeurs mettant en lumière l'histoire et la culture exceptionnelles de la Mongolie, dont l'inauguration de la nouvelle exposition intitulée « Gengis Khan : comment les Mongols ont changé le monde », au Musée d'Histoire de Nantes.

Contactpresse

Le ministre mongol du Développement numérique et des Communications, Monsieur Uchral Nyam-Osor, se tient en personne à la disposition des journalistes en France ou par Zoom.

Vous pouvez contacter Michael Dowsett sur mdowsett@atticuscomms.com ou au +44 (0) 7539 324 008 pour demander un accès à la cérémonie de signature ou pour toute autre information.

Notes aux éditeurs

Accord avec Thales Alenia Space

Ce satellite de très hautes performances en bande Ku, baptisé Chinggis Sat en hommage au héros national Gengis Khan, sera placé sur la position orbitale 113.6° E réservée pour la Mongolie par l'Union internationale des Télécommunications (UIT). Il sera basé sur la plateforme innovante et éprouvée SpaceBus 4000 développée par Thales Alenia Space, qui est en parfaite adéquation avec les applications nationales requises.

À PROPOS DE THALES ALENIA SPACE



Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros en 2022 et emploie environ 8500 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis.

THALES ALENIA SPACE - CONTACTS PRESSE



Sandrine Bielecki



Tél. : +33 (0)4 92 92 70 94



sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com



Isis Baracco



Tel: +33(0) 6 86 16 26 77

isis.baracco@thalesaleniaspace.com