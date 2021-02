Thales : Un projet dirigé par Thales Alenia Space en Espagne créera un nouveau système de recommandation agricole Une réduction à hauteur de 25 % du volume d'eau utilisé dans les cultures

Un projet dirigé par Thales Alenia Space en Espagne créera un nouveau système de recommandation agricole

Une réduction à hauteur de 25 % du volume d'eau utilisé dans les cultures

• Le projet MORERA, dont la mise en service est prévue en 2023, offrira un système de recommandation d'irrigation sur mesure pour chaque parcelle cultivée, basé sur l'imagerie satellite et l'intelligence artificielle, ainsi que sur une nouvelle génération d'instruments de télédétection miniaturisés et compacts, afin de répondre avec agilité aux besoins des utilisateurs

• Objectif : promouvoir l'agriculture espagnole - la plus importante industrie du pays avec 11 % du PIB - en fournissant des informations personnalisées aux cultivateurs pour une agriculture de précision à moindre coût

• Cette initiative mobilise tous les acteurs de la chaîne de valeur pour répondre aux besoins du secteur en termes de gestion des ressources dans le contexte du changement climatique

Madrid, le 18 février 2021 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), dirige en Espagne le consortium menant un projet innovant destiné à promouvoir l'industrie agricole transpyrénéenne. Inédite dans le secteur, l'initiative MORERA (système d'observation des terres cultivées pour l'optimisation de l'irrigation et des rendements agricoles) permettra d'élaborer des recommandations d'irrigation sur mesure pour chaque parcelle cultivée, afin de réduire le volume d'eau utilisé dans les cultures à hauteur de 25 % grâce à l'intelligence artificielle et l'imagerie satellite, en fusionnant les données émanant d'instruments dédiés et de sources multiples (Copernicus, l'Agence espagnole de Météorologie AEMET, etc.) et en développant une nouvelle génération d'instruments de télédétection spatiale miniaturisés et compacts.

En proposant un système modulaire intégrant des recommandations relatives à l'irrigation déficitaire et à l'optimisation des rendements prévisionnels et de la productivité, le système MORERA répondra dès sa mise en service en 2023 à l'un des défis de l'appel à projets du programme « Science & Innovation Missions » lancé par le Centre espagnol pour le Développement technologique industriel (CDTI) dans le but de trouver des solutions technologiques innovantes aux problèmes ayant un fort impact sur la société.

Cet appel à projets va contribuer au développement de cinq missions jugées éminemment pertinentes pour les futurs grands enjeux du pays et en ligne avec certains des objectifs de développement durable proposés par les Nations Unies pour l'horizon 2030. Avec 11 % du PIB national, l'agriculture espagnole est la première industrie du pays. C'est pourquoi l'appel a identifié le développement d'un secteur agroalimentaire plus durable et plus sain, notamment la réduction de l'utilisation de l'eau, des nutriments et des produits phytosanitaires, comme l'une des missions prioritaires.

Un projet pionnier dans le suivi de l'irrigation et des rendements agricoles par de nouveaux senseurs spatiaux

Le système global MORERA garantira que les données apportent une valeur ajoutée aux utilisateurs finaux - des senseurs aux cultures - grâce à l'application de nouvelles techniques d'intelligence artificielle (IA) aux données provenant des satellites de télédétection et d'autres sources. Pour cela, il propose une nouvelle génération d'instruments miniaturisés de télédétection dans toutes les bandes, à commencer par l'infrarouge thermique. Le déploiement complet de ces solutions démontrera la capacité de cette technologie à réduire les volumes d'eau utilisés pour les cultures annuelles et pérennes, ainsi que l'aptitude à établir des prévisions de récolte plus précises pendant tout le cycle de culture.

MORERA est le premier projet d'un système de recommandation par parcelle (pas seulement cartographique) basé sur de nouveaux instruments de télédétection et sur les données des satellites Copernicus traitées par des algorithmes IA. Il est également le premier en Europe à recourir à l'infrarouge thermique pour calculer l'évapotranspiration et le stress hydrique, et ainsi mieux gérer l'irrigation déficitaire.

Grâce à MORERA, les cultivateurs seront en mesure de pratiquer l'agriculture de précision à moindre coût à l'aide d'un système qui leur fournira des mesures régulières de l'état des cultures et des recommandations de fertirrigation au cas par cas, ainsi que des prévisions de rendements basées sur l'IA et des algorithmes d'analyse de métadonnées. Ce concept intégré représente un progrès majeur par rapport aux solutions actuellement disponibles sur le marché et répond aux besoins du secteur en termes de gestion des ressources dans le contexte du changement climatique.

Dans cette optique, MORERA explorera de nouveaux algorithmes de traitement des images de télédétection avec apprentissage automatique pour aider les exploitants agricoles à prendre les meilleures décisions en fonction des recommandations relatives aux divers scénarios d'irrigation déficitaire et aux rendements prévisionnels des cultures.

Une nouvelle génération d'instruments de télédétection miniaturisés

Ce système nécessitera des données optimisées pour l'usage agricole et rapidement réactualisables. MORERA ira également un peu plus loin dans le domaine de la télédétection pour générer des instruments optiques miniaturisés et compacts dont le rapport taille-résolution n'est pas encore disponible. Cela sera possible grâce à l'application de géométries de forme libre dans les systèmes optiques spatiaux, qui réduiront la taille et le coût du système. Ces éléments combinés, qui n'existent à ce jour dans aucun des instruments actuellement en service, doivent être compatibles avec des smallsats ou des constellations de cubesats pour réduire au maximum les coûts et les délais de développement, en augmentant la versatilité du système (des constellations offrant de meilleures fréquences de revisite et/ou couvertures, extrapolation à d'autres applications ou ajout de nouvelles bandes de détection, etc.).

Le consortium MORERA couvre toute la chaîne de valeur, notamment des partenaires technologiques tels que LIDAX et ASEOPTICS, des experts systèmes comme Thales Alenia Space, et des sociétés de conseil aux utilisateurs finaux tels que TEPRO. Chaque partenaire industriel est accompagné par une grande organisation de recherche publique nationale et européenne comme l'Institut espagnol de la Technique aérospatiale (INTA), l'Institut espagnol pour une Agriculture durable (IAS-CSIC) et l'Université de Valence (UV), dirigée dans le cadre de ce projet par José Antonio Sobrino, Chercheur principal du projet et lauréat du prix Rei Jaume I pour son utilisation de la télédétection à des fins de protection environnementale.

Thales Alenia Space en Espagne dirige ce consortium et sera responsable de la définition du système dans sa globalité, des algorithmes IA en coopération avec TEPRO et l'IAS, de la définition et de l'intégration des nouveaux instruments à optique IR thermique en coopération avec LIDAX, ASEOPTICS, l'INTA et l'UV, ainsi que de la phase finale d'intégration et d'essai du prototype du système complet.

Lancé officiellement le 18 décembre 2020 à Tres Cantos, près de Madrid, ce projet bénéficie d'un budget total de 5,33 millions d'euros, dont 3,84 millions d'euros financés par le CDTI. Les résultats finaux seront présentés à la communauté des utilisateurs finaux et au grand public à l'occasion d'un atelier programmé au second semestre 2023.

À PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,15 milliards d'euros en 2019 et emploie environ 7700 personnes dans 9 pays.

www.thalesaleniaspace.com

THALES ALENIA SPACE - CONTACTS PRESSE

Sandrine Bielecki Tél. : +33 (0)4 92 92 70 94 sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Tarik Lahlou Tél. : +33 (0)6 87 95 89 56 tarik.lahlou@thalesaleniaspace.com