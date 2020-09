Thales : Zetes et Thales fourniront à la Belgique des passeports électroniques de nouvelle génération

• Le Service public fédéral Affaires étrangères belge renouvelle son contrat avec le consortium regroupant Zetes et Thales pour la délivrance aux citoyens belges de passeports électroniques hautement sécurisés.

• Le nouveau passeport produit par Thales sera entièrement repensé, incluant notamment une page de données 100 % en polycarbonate.

• La durée du contrat s'étalera sur sept ans, avec une production moyenne attendue de 550 000 passeports par an.

Après un premier contrat de sept ans, pour la délivrance du passeport belge actuel, lequel à d'ailleurs reçu une récompense, le Service public fédéral Affaires étrangères belge a choisi de renouveler sa collaboration avec le consortium dirigé par Zetes et dont Thales est également membre. Au fil des ans, ces deux entreprises ont tissé de solides liens de confiance, Zetes offrant des services de personnalisation et Thales proposant une vaste gamme de livrets de passeports électroniques. Dans un souci de lutte contre la contrefaçon, ce consortium sera chargé de fournir au SPF belge un passeport électronique innovant et hautement sécurisé.

Le nouveau passeport belge se distinguera par un nouveau design pour les pages réservées aux visas, par des caractéristiques de sécurité sophistiquées et par une page de données modernisée entièrement en polycarbonate.

Afin de lutter contre les tentatives de falsification, des fonctionnalités de sécurité uniques ont été intégrées au nouveau passeport, faisant de ce document l'un des plus sécurisés du marché. Images gravées au laser, informations dessinées sous forme de perforations au laser ou encore données intégrées lisibles uniquement sous lumière ultraviolette constituent les principales techniques utilisées. A ces caractéristiques s'ajoute une protection numérique à l'intérieur de la puce intégrée à la page de données (là où sont stockées, en toute sécurité, les données sur le citoyen). Pour la première fois au monde, le numéro du passeport sera lui aussi gravé au laser sur la charnière et la page de données, apportant ainsi une protection supplémentaire contre la fraude d'identité.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Zetes pour fournir au Service public fédéral Affaires étrangères belge l'un des passeports les plus sécurisés qui soient. Pour garantir le respect de la vie privée et lutter contre la fraude, nous avons développé un design de passeport unique et avons modernisé les pages de données en employant une technologie robuste à base de polycarbonate, ce qui les rend extrêmement sûres », s'est félicité Pierre Thepaut, VP Ventes Europe, Identité et sécurité numériques chez Thales.