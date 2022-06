Thales à Eurosatory 2022 : au service des forces maintenant et dans le futur 09/06/2022 Partager cet article Facebook

Thales sera présent à l'édition 2022 du salon Eurosatory du 13 au 17 juin (pavillon C500).

Le pavillon Thales est organisé autour d'un parcours immersif au cœur d'une mission opérationnelle, de la préparation de la mission jusqu'à sa conclusion en passant par son exécution sur le terrain.

Des innovations technologiques seront présentées en exclusivité comme la Combat Digital Platform, la fonctionnalité VisioLoc® disponible sur les caméras Sophie ou encore la nouvelle génération d'entrainement au tir, Tactical Engagement Analysis.

Dans un monde en constante évolution, soumis à la compétition entre Etats et aux menaces asymétriques, Thales répond à l'ensemble des besoins des forces armées par une compréhension globale des menaces, des missions à remplir et des enjeux capacitaires nécessaires. S'appuyant sur les quatre grands piliers du numérique que sont la connectivité, le big data, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, Thales accompagne ses clients dans leur transformation numérique, en permettant aux armées de prendre un temps d'avance.

Grâce à une vision globale des enjeux de défense à l'ère digitale, Thales dispose de capacités uniques d'intégrateur et fournisseur d'intelligence sur l'ensemble du domaine terrestre. Depuis les capteurs intelligents jusqu'aux systèmes de combat, incluant l'équipement et la connectivité des soldats sur le champ de bataille, nos solutions assurent la supériorité de l'information et donnent aux forces la maîtrise de l'action avec un temps d'avance. Les équipements Thales sont pour la plupart « combat proven » et sont engagés quotidiennement en opérations.

Sous la forme d'un parcours immersif, le pavillon Thales est organisé en cinq grandes zones retraçant le déroulé d'une mission opérationnelle à dominante aéroterrestre dans son ensemble : la préparation des forces, la préparation de la mission, le poste de commandement, le combat, la protection du pays et des forces.

Thales présentera lors de cette édition des innovations technologiques permettant de rendre le combat collaboratif accessible et d'en faire une réalité dès maintenant en offrant aux forces une supériorité technologique décisive :

La Combat Digital Platform , une solution cybersécurisée qui matérialise et facilite l'engagement collaboratif des forces terrestres sur le champ de bataille du futur dans un système unifié qui permet de comprendre, décider et agir plus vite que l'adversaire.

La fonctionnalité VisioLoc®, embarquée dans les jumelles Sophie Optima et Ultima, ouvre l'ère de l'optronique portable du combat collaboratif de haute intensité. Cette nouvelle fonctionnalité apporte aux forces terrestres la capacité d'extraire des coordonnées de géolocalisation précisément quelles que soient les conditions y compris sans signal satellite.

Cette édition 2022 sera l'occasion de découvrir et tester notre solution Tactical Engagement Analysis, nouvelle génération d'entrainement au tir qui permet de s'entrainer très facilement, où que vous soyez et quelle que soit votre arme.

Pour découvrir en détail ces innovations et les solutions phares de Thales telles que les radars de protection et défense aérienne, nos solutions de lutte anti-drone ou encore les challenges de la connectivité, les inscriptions aux briefings presse sont ouvertes !

Après avoir recruté 7 000 personnes dans le monde en 2021, Thales accélère sa politique d'embauches et recrute plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, dont 6 000 en France (CDI et CDD). À ces recrutements viennent s'ajouter 3 500 contrats de stage et d'apprentissage, vecteurs clés de formation et d'embauche au sein du Groupe. Les candidats intéressés par les postes disponibles chez Thales peuvent en savoir plus et postuler en ligne ici.

« En s'appuyant sur les technologies clés de la transformation numérique, nous répondons avec précision aux besoins des forces terrestres en termes d'aide à la décision, de robotique, de combat collaboratif, de traitement des données, de fusion du renseignement ou encore de protection et résilience. Nos solutions sont pensées pour agir plus vite et garder un temps d'avance, maintenant et dans le futur. » Marc Darmon, Directeur général adjoint, Systèmes d'Information et de Communication Sécurisée, Thales.

« Eurosatory 2022 est un rendez-vous attendu par nos équipes qui ont à cœur de retrouver ce contact humain avec nos clients. Nous présenterons nos dernières réflexions et réalisations dans le domaine aéroterrestre, qui sont au service d'une grande ambition : la souveraineté, la sécurité et la stabilité. » Christophe Salomon, Directeur général adjoint, Systèmes Terrestres et Aériens, Thales.