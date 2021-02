Thales : a été choisi par la Direction générale de l'armement

La Direction générale de l'armement (DGA) a confié à Thales la maitrise d'oeuvre pour le développement et le déploiement du segment sol du système Syracuse IV (SYstème de RAdioCommunication Utilisant un SatellitE), qui assurera aux Forces une extension massive des capacités disponibles.



Thales livrera près de 200 nouvelles stations sol et le système de gestion de bout en bout assurant une interopérabilité inter armées complète.



' Grâce à la technologie unique d'antibrouillage modem 21 de Thales, les Forces disposeront de débits et d'optimisation à même de garantir la souveraineté et la supériorité informationnelle indispensable aux opérations, quelle que soit leur position sur le globe ' indique le groupe.



