Thales : a signé un contrat avec Krauss-Maffei Wegmann

Thales annonce avoir signer un contrat avec Krauss-Maffei Wegmann. Ce contrat porte sur la fourniture de quatre PAAG pour les véhicules d'infanterie BOXER des forces armées allemandes.



Le PAAG (Panoramic Above Armour Gimbal) est un système de surveillance électronique télécommandé depuis l'intérieur du véhicule blindé BOXER, qui offre une capacité gyrostabilisée de détection-reconnaissance-identification (DRI) longue portée et de pointage en mouvement jour/nuit.



Le PAAG est capable d'identifier des cibles à des distances pouvant atteindre quatre kilomètres, selon la taille de la cible.



' Le système PAAG intègre également les fonctions de tracking vidéo automatique (AVT) et de détection assistée des cibles (ATD). Couplé à un système de contrôle-commande d'artillerie, il apportera une contribution majeure aux capacités des forces terrestres ' indique le groupe.



