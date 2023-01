Thales a signé un contrat de service avec l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) pour le compte des Marines française, italienne et britannique. Couvrant une période de trois ans, ce nouveau contrat est assorti d'une option pour deux années supplémentaires. Le contrat comprend des services de soutien d'un haut niveau de qualité, avec Help Desk, assistance technique sur site et mise en œuvre du Portail Client Thales.



Il inclut également un programme de vérifications de l'obsolescence et de l'état opérationnel des équipements, venant compléter des tâches plus complexes, telles que la gestion de la surveillance et de la configuration. Thales organisera également chaque année des Journées Clients qui permettront d'accueillir les représentants des trois Marines et de l'OCCAR.



Partenaire de confiance des forces armées, Thales a déjà démontré la fiabilité et l'endurance de ses radars navals tels que le S1850M, ainsi que son engagement auprès des clients pour assurer le soutien opérationnel de leurs flottes.



Le radar de surveillance aérienne longue portée S1850M est un système dérivé du radar SMART L. Avec 26 unités vendues à ce jour aux principales Marines européennes, les systèmes SMART-L et S1850M sont devenus de facto le standard OTAN pour les radars navals à longue portée.