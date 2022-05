Thales : a terminé l'acquisition de RUAG S&T

Thales achève l'acquisition de RUAG Simulation & Training. Cette société de 500 salariés a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires avoisinant 90 millions d'euros.



La consolidation permettra à Thales de conforter son expertise dans les solutions pour hélicoptères et aéronefs militaires. Cette acquisition constitue pour le groupe une opportunité de renforcer son implantation locale dans des zones géographiques prioritaires (France, Suisse, Allemagne et Royaume-Uni), mais aussi aux Émirats arabes unis et en Australie.



' Les synergies entre Thales et RUAG S&T permettront d'accélérer le déploiement de solutions hybrides de nouvelle génération, alliant une expertise mondiale en matière d'environnement synthétique et l'entraînement en conditions réelles ' indique le groupe.



