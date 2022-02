Thales : accélère sa transformation industrielle avec Samsung

Dans le cadre de son plan pour l'industrie 4.0, Thales annonce s'associer à SamsungElectronics Franceafin de transformer les lignes de production des sites Thales de Cholet (49), Brive (19) et Laval (53).



Ainsi, les trois sites seront équipés de plusieurs centaines de terminaux Samsung Entreprise Edition pour répondre aux enjeux de mobilité des équipes intervenant sur les lignes de production et améliorer leur environnement de travail.



Entièrement sécurisés, les terminaux mobiles de Samsung permettent aux opérateurs Thales de gagner en flexibilité et en efficacité en positionnant leur poste de travail à n'importe quel endroit de la ligne de production assure Thales.



Après l'achèvement avec succès de la phase pilote en décembre 2021, le dispositif devrait être étendu à d'autres centres de compétences industriels du Groupe, indique la société.





