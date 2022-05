Thales : achat de deux sociétés en cybersécurité

Thales annonce la signature d'un accord définitif avec Sonae Investment Management pour l'achat de deux sociétés européennes de pointe en cybersécurité, S21sec et Excellium, acquisition pour une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros.



'Cette acquisition vient compléter le portefeuille de Thales en cybersécurité, en renforçant ses services de détection d'incident et de réponse (Security Operations Centre - SOC) ainsi que ses prestations de consulting, d'audit et d'intégration', explique-t-il.



S21sec et Excellium emploient au total 546 personnes et ont généré en 2021 un chiffre d'affaires combiné de 59 millions d'euros. Soumise aux approbations réglementaires et aux conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au second semestre 2022.



