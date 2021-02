Thales : assure la sécurité et le confort des passagers à l'aéroport international du Bahreïn

L'entreprise locale Thales Bahrain SPC a livré avec succès la phase 1 des systèmes de sécurité et de gestion des opérations aéroportuaires prévus dans le cadre du projet de modernisation de l'aéroport.

Une technologie de pointe a été mise en œuvre pour améliorer les opérations et la sécurité globale des passagers.

Thales a conclu avec SITA un accord de consortium portant sur la fourniture en partenariat des systèmes d'opérations aéroportuaires.



Thales, principal fournisseur de solutions intégrées de télécommunications et de sécurité pour les infrastructures critiques, a livré avec succès la phase 1 du nouvel aéroport international du Bahreïn, dans le cadre d'un important projet de modernisation.

L'extension de l'aéroport international du Bahreïn, réalisée en deux temps, couvre 210 000 m², soit quatre fois la superficie du terminal existant. Sa capacité sera désormais de 14 millions de passagers par an. Le projet est un jalon important pour concrétiser la Vision économique 2030 du Royaume de Bahreïn et permet au pays de conforter son statut de plaque tournante du trafic aérien régional.

Présent dans le Royaume depuis plus de 30 ans, Thales a noué de solides partenariats avec des organismes publics comme le ministère des Transports et des Télécommunications. Thales est l'un des principaux partenaires locaux dans l'écosystème du Royaume qui encourage la localisation pour le développement de capacités souveraines conformes à la Vision économique 2030. Par son entreprise locale, le Groupe entend servir les ambitions du Royaume en l'aidant à développer une économie du savoir dotée d'infrastructures civiles et de systèmes de sécurité de premier plan, adossée à une ossature industrielle locale forte, à l'appui des stratégies de croissance, de localisation et d'industrialisation.

Thales s'est vu confier la fourniture d'une solution intégrée couvrant la sécurité, la sûreté, les opérations aéroportuaires, mais aussi les communications et l'infrastructure pour le terminal de l'aéroport international du Bahreïn, ses parkings et son pôle central de services. Ces technologies s'appuient sur la sécurité intelligente, notamment des solutions modulaires comme l'analyse vidéo, la détection des situations ou comportements anormaux, la gestion intelligente des incidents et des outils de gestion des ressources. Grâce à sa longue expérience en mobilité aérienne, en sécurité aéroportuaire et en gestion des identités, Thales assure une offre pleinement intégrée, qui sécurise et optimise toute opération aéroportuaire.

Centralisant la gestion de ses opérations, l'aéroport international du Bahreïn s'assure d'une continuité commerciale et d'une fluidité de trafic optimales. Les temps d'attente s'en trouveront réduits, et les conditions de sécurité, optimisées. L'expérience passagers et les performances des infrastructures seront également améliorées. Les solutions Thales contribuent aussi à définir des indicateurs de performance (KPI) adaptés, informant les décisionnaires en temps réel pour une organisation plus efficace.

« Nous avons doté l'aéroport international du Bahreïn des toutes dernières solutions les plus intelligentes et innovantes, qui garantissent une protection optimale des passagers, des personnels et des installations, répondant ainsi à la demande de sécurité renforcée exprimée par le ministère des Transports et des Télécommunications et Bahrain Airport Company. Le savoir-faire de Thales en technologies digitales innovantes place idéalement le Groupe en position de partenaire privilégié en aéronautique, transports et sécurité publique, les piliers de la stratégie de ville intelligente du Bahreïn. » Alain Correia, Directeur général, Thales Bahreïn.