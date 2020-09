Thales : choisi par China Eastern Airlines pour ses B737

25/09/2020 | 11:43

China Eastern Airlines, l'un des trois grands groupes chinois de transport aérien, a choisi Thales/ACSS pour équiper sa flotte de B737 de transpondeurs du groupe français. Les transpondeurs choisis fournissent des informations plus détaillées, des taux de mise à jour plus rapides et des informations de position plus précises, améliorant significativement la sécurité et l'efficacité des vols.



Pour les opérateurs chinois de l'aviation commerciale et générale, il s'agit aussi de se mettent en conformité avec les nouvelles réglementations (notamment le mandat DO-260B de la CAAC) en procédant aux rétrofits indispensables.



Thales/ACSS sont les premiers fournisseurs de transpondeurs certifiés conformes à la norme DO-260B en Chine et dans le monde.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.