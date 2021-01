Thales : choisi par l'OTAN pour du cloud de défense

Thales annonce avoir été choisi par l'OTAN pour fournir Nexium Defence Cloud, la 'première solution de cloud militarisé et certifié, déployable en moins de 24 heures sur les théâtres d'opération', permettant au groupe de rejoindre un nouveau secteur de marché.



Ce cloud de défense offre les moyens aux Forces d'analyser et de partager des informations en temps réel, du centre de commandement jusqu'au théâtre d'opération. Il permet de réaliser une transformation numérique en toute sécurité et d'accélérer le cycle de décision.



Nexium Defence Cloud propose une vaste palette de configurations : depuis des infrastructures de très haute capacité pour les quartiers généraux jusqu'à des boxes tout-en-un, pour transformer en quelques heures un camp projeté en nouveau noeud du cloud.



