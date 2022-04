Thales : choisit par la DGA pour lutter contre les drones

Le consortium mené par Thales et CS GROUP a été notifié par la Direction générale de l'armement (DGA) pour la réalisation et le déploiement de la capacité de lutte anti-drones PARADE d'un montant global de 350 millions d'euros sur une durée de 11 ans, dont 33 millions fermes à date.



Le système modulaire et multi-missions PARADE vise à détecter, classifier et neutraliser de manière sécurisée des micro et mini-drones. Il pourra être utilisé dans le cadre d'un déploiement temporaire, pour la protection d'un site fixe ou projeté en opérations extérieures.



Le système PARADE viendra notamment renforcer la sécurité du public et des infrastructures de deux évènements sportifs qui se tiennent en France : la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.



La première commande porte sur l'acquisition de six systèmes de lutte anti-drones PARADE. En intégrant des PME tricolores telles que CerbAir, Exavision et MC2 Technologies ainsi que l'entreprise néerlandaise Robin, le système PARADE apporte une aide à la décision et à la compréhension des situations complexes et pourra ainsi neutraliser des micro-drones et des mini-drones. Sont également intégrées au marché la formation des opérateurs, la maintenance et les évolutions sur le système et les équipements.



' Le groupement entre Thales et CS GROUP a permis de proposer une solution de lutte anti-drones qui répond aux exigences de la DGA et des forces armées afin d'assurer le plus haut niveau de sécurité aux citoyens participant à des grands rassemblements ', souligne Thomas Got, Directeur Général de l'activité Systèmes Intégrés pour la Protection de l'Espace Aérien.



