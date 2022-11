Thales : collabore avec l'Agence spatiale européenne

Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et l'Agence spatiale européenne (ESA) ont signé une Lettre d'intention prévoyant de collaborer dans le but de soutenir la création de futures solutions spatiales disruptives dans le domaine de l'observation de la Terre. Thales Alenia Space coopèrera avec le ?-lab de l'ESA pour explorer des technologies innovantes basées sur l'Intelligence artificielle (IA) et leurs applications au profit de cas d'utilisations d'intérêt significatif pour les deux parties.Les principaux sujets de collaboration incluent l'apprentissage de bout en bout pour les données SAR (radar à synthèse d'ouverture), l'IA basée sur la physique pour extraire l'information des données SAR et permettre la détection, reconnaissance et classification des objets, l'intelligence collective (CI), l'apprentissage fédéré (FL) dans le " edge computing " et l'utilisation de l'IA et de l'observation de la Terre dans des scénarios de réalité immersive comme la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR) pour la gestion des données satellitaires et opérationnelles.