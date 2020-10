Thales : confirme ses objectifs 2020 après un nette amélioration de son activité au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales a confirmé jeudi ses objectifs pour 2020 alors que son activité s'est nettement redressée au troisième trimestre, grâce à un retour à la quasi-normale de sa productivité et à la bonne dynamique du secteur Défense et Sécurité.

Sur la période de juillet à septembre, les revenus du groupe se sont établis à 3,96 milliards d'euros, en baisse de 6,1% en données publiées et en repli de 4,3% en données organiques, ce qui traduit une nette amélioration par rapport au deuxième trimestre où le chiffre d'affaires avait chuté de près de 20% en données organiques.

Thales a bénéficié du retour de sa productivité interne à un niveau proche de la normale à partir de début juillet, après la fin des perturbations due aux mesures de confinement. Le groupe a également été porté par le secteur Défense et Sécurité, qui a bénéficié d'un effet de rattrapage au troisième trimestre, affichant une croissance organique de 5,4%.

L'activité du groupe continue cependant d'être plombée par la faiblesse de l'aéronautique civile, durement touchée par la crise sanitaire et qui représente autour de 11% des revenus du groupe. Le chiffre d'affaires a baissé d'environ 45% sur un an au troisième trimestre dans ce secteur. En excluant l'aéronautique civile, Thales a dégagé une croissance organique de 1,5% au troisième trimestre.

Thales a par ailleurs fait état de prises de commandes de 3,1 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 8% sur un an en données organiques. Pascal Bouchiat, le directeur général Finance et Systèmes d'information du groupe, a indiqué lors d'une conférence téléphonique que Thales anticipait "un quatrième trimestre fort en termes de prises de commandes" dans le secteur Défense et Sécurité, avec "plusieurs grands contrats en cours de finalisation". Le dirigeant a notamment cité le contrat portant sur la réalisation de quatre frégates MKS180 pour la marine allemande, d'un montant total d'environ 1,5 milliard d'euros.

Selon un consensus disponible sur le site de la société, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 3,84 milliards d'euros et sur des prises de commandes de 3,2 milliards d'euros pour le troisième trimestre.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires de Thales s'établit à 11,7 milliards d'euros, en repli organique de 10,5% par rapport à la même période de 2019, tandis que les prises de commandes s'inscrivent à 9,2 milliards d'euros, en baisse de 18% en données comparables.

"Notre point de passage à fin septembre nous donne vraiment confiance dans nos objectifs pour l'ensemble de l'année que nous avons annoncés fin juillet", a déclaré Pascal Bouchiat.

Thales a confirmé viser pour 2020 un chiffre d'affaires compris entre 16,5 milliards et 17,2 milliards d'euros, un "book to bill" - soit le ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires- supérieur à 1 et un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 1,3 milliard et 1,4 milliard d'euros, correspondant à une marge d'environ 8%. L'industriel a également confirmé que sa marge opérationnelle récurrente devrait revenir au second semestre à un niveau proche de celui de la même période de 2019.

Pascal Bouchiat a également assuré que la situation actuelle en France, avec des couvre-feux instaurés dans plusieurs métropoles entre 21h00 et 6h00, "ne nous [posait] pas de problème particulier en termes d'exploitation".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

