Thales : contrat avec la défense italienne

Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et Telespazio, société conjointe entre Leonardo (67 %) et Thales (33 %), ont signé un contrat avec le Ministère italien de la Défense portant sur la poursuite du développement du système de télécommunications sécurisées par satellite SICRAL 3 et du segment sol associé.



Ce nouveau portant sur la phase D2 de développement, s'inscrit dans le prolongement de plusieurs phases de mise en oeuvre qui aboutiront au lancement de SICRAL 3A d'ici 2026, et de SICRAL 3B dans la foulée.



Ce nouveau système est censé répondre aux besoins de communication et d'interopérabilité des forces armées italiennes, et assurer la continuité des services de communications par satellite du ministère italien

de la Défense.



